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05 мая 2025, 23:57 |
820
0

Полиция Китая подозревает, что игрока, которым интересовалось Динамо, убили

Аарон Бупендза, который упал с 11-го этажа собственной квартиры, мог сделать это не случайно

05 мая 2025, 23:57 |
820
0
Полиция Китая подозревает, что игрока, которым интересовалось Динамо, убили
instagram.com

Габонский футболист Аарон Бупендза трагически погиб 16 апреля в Китае, где выступал за клуб «Чжэцзян».

Как сообщает издание Türkiye Today, правоохранительные органы отвергают вероятность несчастного случая и квалифицируют дело как убийство.

Главным подозреваемым в убийстве Бупендзы считают его родного брата, у которого была ссора с футболистом, связанная с деньгами.

Из-за засекреченности расследования неизвестно, взят ли родственник погибшего футболиста уже под стражу, но сообщается, что в момент падения Аарона его брат находился в доме.

В 2021 году Аарон Бупендза был близок к переходу в киевское «Динамо». В услугах футболиста был заинтересован Мирча Луческу.

Ранее стало известно, что Аарон Бупендза умер из-за падения с 11-го этажа дома.

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Александр Сильченко Источник
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