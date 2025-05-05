Полиция Китая подозревает, что игрока, которым интересовалось Динамо, убили

Габонский футболист Аарон Бупендза трагически погиб 16 апреля в Китае, где выступал за клуб «Чжэцзян».

Как сообщает издание Türkiye Today, правоохранительные органы отвергают вероятность несчастного случая и квалифицируют дело как убийство.

Главным подозреваемым в убийстве Бупендзы считают его родного брата, у которого была ссора с футболистом, связанная с деньгами.

Из-за засекреченности расследования неизвестно, взят ли родственник погибшего футболиста уже под стражу, но сообщается, что в момент падения Аарона его брат находился в доме.

В 2021 году Аарон Бупендза был близок к переходу в киевское «Динамо». В услугах футболиста был заинтересован Мирча Луческу.

Ранее стало известно, что Аарон Бупендза умер из-за падения с 11-го этажа дома.