В Китае трагически умер игрок сборной Габона за которым следило Динамо
Аарон Бупендза в свое время играл в чемпионате Франции и Румынии
28-летний габонский форвард китайского клуба «Чжэцзян» Аарон Бупенза трагически погиб в результате падения с 11-го этажа дома.
Об этом официально сообщил на своей странице «Рапид» Бухарест.
Сейчас причину смерти расследует полиция. Основная версия гибели - несчастный случай.
Аарон Бупенза - воспитанник габонского клуба «Мунана». Оттуда поехал покорять Европу и оказался в структуре французского «Бордо».
Также выступал за турецкий «Хатайспор», катарский «Аль-Араби» и «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.
В 2024 году стал игроком бухарестского «Рапида», а зимой перешел в китайский «Чжэцзян».
За сборную Габона Аарон Бупенза сыграл 35 матчей и забил 8 голов.
В 2021 году киевское «Динамо» следило за Бупензой и хотели его приобрести.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 16 апреля в 21:30 по Киеву
Пау Виктор недоволен количеством игровой практики