В Китае трагически умер игрок сборной Габона за которым следило Динамо

28-летний габонский форвард китайского клуба «Чжэцзян» Аарон Бупенза трагически погиб в результате падения с 11-го этажа дома.

Об этом официально сообщил на своей странице «Рапид» Бухарест.

Сейчас причину смерти расследует полиция. Основная версия гибели - несчастный случай.

Аарон Бупенза - воспитанник габонского клуба «Мунана». Оттуда поехал покорять Европу и оказался в структуре французского «Бордо».

Также выступал за турецкий «Хатайспор», катарский «Аль-Араби» и «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

В 2024 году стал игроком бухарестского «Рапида», а зимой перешел в китайский «Чжэцзян».

За сборную Габона Аарон Бупенза сыграл 35 матчей и забил 8 голов.

В 2021 году киевское «Динамо» следило за Бупензой и хотели его приобрести.