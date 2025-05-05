Остались без бутс и мячей. Команда Ла Лиги не вышла на тренировку
Тренировочную базу «Райо Вальекано» ограбили
5 мая у команды «Райо Вальекано» была отменена утренняя тренировка не по футбольным причинам.
По информации издания AS, в клубе сообщили, что тренировочная база команды была ограблена на выходных.
Футболисты, прибывшие на тренировку, увидели, что с базы исчез весь тренировочный инвентарь. Клубная пресс-служба сообщила, что украли все, что было – начиная от футбольных мячей до экипировки игроков.
Сейчас в клубе рассматривают возможность усиления безопасности вокруг спортивного объекта.
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