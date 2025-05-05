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Испания
05 мая 2025, 23:35 | Обновлено 05 мая 2025, 23:39
581
1

Остались без бутс и мячей. Команда Ла Лиги не вышла на тренировку

Тренировочную базу «Райо Вальекано» ограбили

05 мая 2025, 23:35 | Обновлено 05 мая 2025, 23:39
581
1
Остались без бутс и мячей. Команда Ла Лиги не вышла на тренировку
DiarioAS

5 мая у команды «Райо Вальекано» была отменена утренняя тренировка не по футбольным причинам.

По информации издания AS, в клубе сообщили, что тренировочная база команды была ограблена на выходных.

Футболисты, прибывшие на тренировку, увидели, что с базы исчез весь тренировочный инвентарь. Клубная пресс-служба сообщила, что украли все, что было – начиная от футбольных мячей до экипировки игроков.

Сейчас в клубе рассматривают возможность усиления безопасности вокруг спортивного объекта.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Райо Вальекано тренировка тренировочные базы ограбление
Александр Сильченко Источник: AS
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Gargantua81
там райончик довольно бедный
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