Главный тренер Миная обрадовался, что клуб смог прервать неприятную серию

Еще в начале сезона «Минай» считался одним из фаворитов Первой лиги, но команду покинул ряд ведущих игроков, а новички с задачей не справились.

Зимой команду покинуло еще несколько футболистов, ведь команда потеряла шансы претендовать на повышение в классе.

«Минай», который борется за выживание в Первой лиге, в последней игре чемпионата сумел прервать неприятную серию, а именно - сыграть без пропущенных мячей. Продолжалось это аж девять матчей.

«Наконец-то ребята сыграли на «ноль». Это было очень важно. У нас в каждом матче есть моменты, но не всегда удается реализовывать их. А вот в игре в защите были проблемы, и мы пропускали в каждом матче. На этот раз это удалось исправить. Говорил ребятам: если будем работать - то голы придут. И так случилось, что мы хорошо реализовывали свои возможности в этой игре», – прокомментировал главный тренер команды Евгений Калиниченко.