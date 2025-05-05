Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер Миная обрадовался, что клуб смог прервать неприятную серию
Украина. Первая лига
05 мая 2025, 22:35 |
261
0

Главный тренер Миная обрадовался, что клуб смог прервать неприятную серию

Закарпатский клуб впервые не пропустил за девять матчей

05 мая 2025, 22:35 |
261
0
Главный тренер Миная обрадовался, что клуб смог прервать неприятную серию
ФК Минай

Еще в начале сезона «Минай» считался одним из фаворитов Первой лиги, но команду покинул ряд ведущих игроков, а новички с задачей не справились.

Зимой команду покинуло еще несколько футболистов, ведь команда потеряла шансы претендовать на повышение в классе.

«Минай», который борется за выживание в Первой лиге, в последней игре чемпионата сумел прервать неприятную серию, а именно - сыграть без пропущенных мячей. Продолжалось это аж девять матчей.

«Наконец-то ребята сыграли на «ноль». Это было очень важно. У нас в каждом матче есть моменты, но не всегда удается реализовывать их. А вот в игре в защите были проблемы, и мы пропускали в каждом матче. На этот раз это удалось исправить. Говорил ребятам: если будем работать - то голы придут. И так случилось, что мы хорошо реализовывали свои возможности в этой игре», – прокомментировал главный тренер команды Евгений Калиниченко.

По теме:
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины опубликовала горячие кадры
Клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Его публично критиковал тренер
Закрыли 16-й тур Второй лиги. Колос-2 и Александрия-2 сыграли вничью
Минай Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Евгений Калиниченко Диназ Вышгород
Александр Сильченко Источник: ФК Минай
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Футбол | 05 мая 2025, 03:13 6
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной

Карло провел разговор с украинским вратарем

Динамо сообщило о смерти фаната Француза, который ушел на войну
Война | 05 мая 2025, 16:00 5
Динамо сообщило о смерти фаната Француза, который ушел на войну
Динамо сообщило о смерти фаната Француза, который ушел на войну

Даниил Ковальчук был представителем фанатского движения с 2012 года

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 05.05.2025, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Бокс | 05.05.2025, 09:03
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Франческо ТОТТИ: «А что в этом плохого? Почему я не должен был это делать?»
Футбол | 05.05.2025, 22:55
Франческо ТОТТИ: «А что в этом плохого? Почему я не должен был это делать?»
Франческо ТОТТИ: «А что в этом плохого? Почему я не должен был это делать?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
03.05.2025, 21:54 102
Хоккей
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
04.05.2025, 10:48 48
Футбол
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
05.05.2025, 00:21
Бокс
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 1
Футбол
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
05.05.2025, 08:40 1
Футбол
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
04.05.2025, 00:39 3
Бокс
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
04.05.2025, 18:38 5
Футбол
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
04.05.2025, 19:10 2
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем