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  4. Это катастрофа. Флик сказал Лапорте, каких двух игроков должна купить Барса
Испания
07 мая 2025, 05:02 |
936
0

Это катастрофа. Флик сказал Лапорте, каких двух игроков должна купить Барса

Тренер хочет усиления фулбеков 

07 мая 2025, 05:02 |
936
0
Это катастрофа. Флик сказал Лапорте, каких двух игроков должна купить Барса
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик сообщил, каких двух футболистов необходимо купить «Барселоне».

По информации El Nacional, наставник «Барсы» Ганс-Дитер Флик сообщил, что ситуация в клубе с фулбеками является катастрофической. Из-за травм Кунде и Бальде на флангах защиты играют центрбеки. Флик попросил Лапорту, что первоочередной задачей на трансферном рынке для каталонцев будет трансфер левого и правого защитника. Переговоры уже ведутся с фулбеком «Байера» Алехандро Гримальдо.

Ранее Ламин Ямаль сказал Флику, кто должен заменить Левандовски в «Барселоне».

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Ханс-Дитер Флик Алехандро Гримальдо Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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