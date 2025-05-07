Это катастрофа. Флик сказал Лапорте, каких двух игроков должна купить Барса

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик сообщил, каких двух футболистов необходимо купить «Барселоне».

По информации El Nacional, наставник «Барсы» Ганс-Дитер Флик сообщил, что ситуация в клубе с фулбеками является катастрофической. Из-за травм Кунде и Бальде на флангах защиты играют центрбеки. Флик попросил Лапорту, что первоочередной задачей на трансферном рынке для каталонцев будет трансфер левого и правого защитника. Переговоры уже ведутся с фулбеком «Байера» Алехандро Гримальдо.

Ранее Ламин Ямаль сказал Флику, кто должен заменить Левандовски в «Барселоне».