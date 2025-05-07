Барселона продаст тер Штегена, чтобы купить вратаря, которого хочет Реал
Каталонцы готовы распрощаться с Марком-Андре тер Штегеном
Каталонская «Барселона» готова пойти на кардинальные изменения вратарской позиции и поменять основного стража ворот.
По информации известного испанского издания El Nacional, спортивный директор каталонского клуба Деку готов продать Марка-Андре тер Штегена ради трансфера голкипера «Эспаньола» Хоана Гарсии, который интересен ряду топовых клубов.
В этом сезоне на счету Гарсии 33 матча, он пропустил 43 гола и семь раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что на трансфер Гарсии также нацелился и «Реал» Мадрид.
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