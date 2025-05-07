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  4. Барселона продаст тер Штегена, чтобы купить вратаря, которого хочет Реал
Испания
07 мая 2025, 02:33 |
162
0

Барселона продаст тер Штегена, чтобы купить вратаря, которого хочет Реал

Каталонцы готовы распрощаться с Марком-Андре тер Штегеном

07 мая 2025, 02:33 |
162
0
Барселона продаст тер Штегена, чтобы купить вратаря, которого хочет Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоана Гарсия

Каталонская «Барселона» готова пойти на кардинальные изменения вратарской позиции и поменять основного стража ворот.

По информации известного испанского издания El Nacional, спортивный директор каталонского клуба Деку готов продать Марка-Андре тер Штегена ради трансфера голкипера «Эспаньола» Хоана Гарсии, который интересен ряду топовых клубов.

В этом сезоне на счету Гарсии 33 матча, он пропустил 43 гола и семь раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что на трансфер Гарсии также нацелился и «Реал» Мадрид.

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Марк-Андре тер Штеген Хоан Гарсия трансферы Ла Лиги трансферы Барселона Деку
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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