Барселона продаст тер Штегена, чтобы купить вратаря, которого хочет Реал

Каталонская «Барселона» готова пойти на кардинальные изменения вратарской позиции и поменять основного стража ворот.

По информации известного испанского издания El Nacional, спортивный директор каталонского клуба Деку готов продать Марка-Андре тер Штегена ради трансфера голкипера «Эспаньола» Хоана Гарсии, который интересен ряду топовых клубов.

В этом сезоне на счету Гарсии 33 матча, он пропустил 43 гола и семь раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что на трансфер Гарсии также нацелился и «Реал» Мадрид.