Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал узнал цену на вратаря, который станет вторым номером в команде
Испания
02 мая 2025, 02:14 |
245
0

Реал узнал цену на вратаря, который станет вторым номером в команде

Хоан Гарсия может перейти в «Эспаньол»

02 мая 2025, 02:14 |
245
0
Реал узнал цену на вратаря, который станет вторым номером в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоан Гарсия

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

По информации испанских СМИ, из-за возможного ухода Лунина «Реал» начал срочные переговоры с «Эспаньолом» по трансферу испанского голкипера Хоана Гарсии. Мадридский клуб узнал клаусулу, которая прописана в контракте игрока. Чтобы подписать Гарсию «Реалу» придется заплатить каталонцам 25 миллионов евро.

В этом сезоне Гарсия провел 32 матча, пропустил 47 голов и семь раз сохранил ворота на замке. Ранее сообщалось, что в трансфере Гарсии заинтересован лондонский «Арсенал».

По теме:
Рома нашла для Довбика новый клуб. Но есть проблема
Райо Вальекано – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бразилия не отказалась от Анчелотти. Будет новый решительный шаг
Эспаньол чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Жорже Мендеш Андрей Лунин Хоан Гарсия трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

День Лиги конференций. Разгром от Челси, заруба Бетиса и Фиорентины
Футбол | 02 мая 2025, 01:37 0
День Лиги конференций. Разгром от Челси, заруба Бетиса и Фиорентины
День Лиги конференций. Разгром от Челси, заруба Бетиса и Фиорентины

​Вечером 1 мая состоялись первые полуфинальные матчи Лиги конференций

Спорное удаление убило интригу. МЮ разгромил Атлетик в полуфинале ЛЕ
Футбол | 01 мая 2025, 23:59 12
Спорное удаление убило интригу. МЮ разгромил Атлетик в полуфинале ЛЕ
Спорное удаление убило интригу. МЮ разгромил Атлетик в полуфинале ЛЕ

Ответный матч практически не будет ничего решать

ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
Хоккей | 01.05.2025, 18:40
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
Хоккей | 01.05.2025, 07:25
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 01.05.2025, 21:14
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
Хаби Алонсо назвал двух футболистов, которых хочет видеть в Реале
Хаби Алонсо назвал двух футболистов, которых хочет видеть в Реале
30.04.2025, 14:24 1
Футбол
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
01.05.2025, 08:26 4
Футбол
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
30.04.2025, 08:55 4
Бокс
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
01.05.2025, 16:53 16
Футбол
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
30.04.2025, 18:35 11
Хоккей
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
01.05.2025, 09:01 4
Футбол
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем