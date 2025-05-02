Реал узнал цену на вратаря, который станет вторым номером в команде

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

По информации испанских СМИ, из-за возможного ухода Лунина «Реал» начал срочные переговоры с «Эспаньолом» по трансферу испанского голкипера Хоана Гарсии. Мадридский клуб узнал клаусулу, которая прописана в контракте игрока. Чтобы подписать Гарсию «Реалу» придется заплатить каталонцам 25 миллионов евро.

В этом сезоне Гарсия провел 32 матча, пропустил 47 голов и семь раз сохранил ворота на замке. Ранее сообщалось, что в трансфере Гарсии заинтересован лондонский «Арсенал».

