Реал узнал цену на вратаря, который станет вторым номером в команде
Хоан Гарсия может перейти в «Эспаньол»
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.
По информации испанских СМИ, из-за возможного ухода Лунина «Реал» начал срочные переговоры с «Эспаньолом» по трансферу испанского голкипера Хоана Гарсии. Мадридский клуб узнал клаусулу, которая прописана в контракте игрока. Чтобы подписать Гарсию «Реалу» придется заплатить каталонцам 25 миллионов евро.
В этом сезоне Гарсия провел 32 матча, пропустил 47 голов и семь раз сохранил ворота на замке. Ранее сообщалось, что в трансфере Гарсии заинтересован лондонский «Арсенал».
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