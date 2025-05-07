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  4. Он убедил Переса. Реал передумал продавать молодого таланта
Испания
07 мая 2025, 03:11 |
152
0

Он убедил Переса. Реал передумал продавать молодого таланта

Арда Гюлер останется в Мадриде

07 мая 2025, 03:11 |
152
0
Он убедил Переса. Реал передумал продавать молодого таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Мадридский «Реал» принял решение относительно будущего 20-летнего турецкого полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера.

По информации испанского портала Fichajes, выступления Гюлера во второй половине сезона окончательно убедили президента «королевского клуба» Флорентино Переса не продавать турецкого хавбека. Перес ранее считал, что с игроком нужно распрощаться из-за неубедительной игры.

В этом сезоне в активе Гюлера 38 матчей, пять голов и девять ассистов. Ранее сообщалось, что на трансфер Гюлера претендует «Интер».

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Арда Гюлер Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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