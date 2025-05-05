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  4. Турана могут не пустить в Шахтер. На тренера нашелся еще один претендент
Турция
05 мая 2025, 21:48 |
495
0

Турана могут не пустить в Шахтер. На тренера нашелся еще один претендент

Арда проделывает хорошую работу в текущем сезоне с «Эюпспором»

05 мая 2025, 21:48 |
495
0
Турана могут не пустить в Шахтер. На тренера нашелся еще один претендент
x.com/spordepormedya. Арда Туран

38-летний наставник турецкого «Эюпспора» Арда Туран, вопреки прежним сообщениям, может и не возглавить «Шахтер» в следующем сезоне.

По информации журналиста Эртана Сюзгюна, в настоящий момент на Турана активно претендуют не только «горняки», но и клуб турецкой Суперлиги, чье название источник не раскрывает.

Ранее сообщалось, что представители «Шахтера» в Лондоне общались с Тураном на предмет потенциального сотрудничества и якобы были крайне близки к тому, чтобы ударить по рукам.

Туран начал тренерскую карьеру лишь в апреле позапрошлого года, когда согласился принять скромный «Эюпспор», с которым в текущем сезоне Суперлиги идет на шестом месте в турнирной таблице, продолжая претендовать на путевку в еврокубки.

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Арда Туран Эюпспор Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу новый тренер Шахтера
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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