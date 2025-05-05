Турана могут не пустить в Шахтер. На тренера нашелся еще один претендент

38-летний наставник турецкого «Эюпспора» Арда Туран, вопреки прежним сообщениям, может и не возглавить «Шахтер» в следующем сезоне.

По информации журналиста Эртана Сюзгюна, в настоящий момент на Турана активно претендуют не только «горняки», но и клуб турецкой Суперлиги, чье название источник не раскрывает.

Ранее сообщалось, что представители «Шахтера» в Лондоне общались с Тураном на предмет потенциального сотрудничества и якобы были крайне близки к тому, чтобы ударить по рукам.

Туран начал тренерскую карьеру лишь в апреле позапрошлого года, когда согласился принять скромный «Эюпспор», с которым в текущем сезоне Суперлиги идет на шестом месте в турнирной таблице, продолжая претендовать на путевку в еврокубки.