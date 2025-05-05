Вдрызг пьяную легенду футбола «нулевых» засекли на выходе из ресторана
Роналдо как следует напился в Мадриде, чем нарвался на критику от фанатов «Вальядолида»
Легендарного бразильского форварда «нулевых» Роналдо накануне засекли в неприглядном виде на выходе одного из ресторанов Мадрида.
Вдрызг пьяный бразилец едва-едва перебирал ногами и без своих помощников и охраны, очевидно, вряд ли бы сумел самостоятельно добраться до автомобиля, не говоря уже о том, чтобы отбиться от налетевших журналистов, блогеров и просто обыкновенных зевак.
Ronaldo saindo de um restaurante em Madri.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 5, 2025
🎥 Reprodução pic.twitter.com/YAo43IFbtx
Ситуацию усугубило то, что в это же время клуб, которым владеет Роналдо – «Вальядолид» – в рамках 34-го тура Ла Лиги играл против «Барселоны». Бразилец не посетил эту игру, предпочитая обильные возлияния в столице Испании, а «Вальядолид» в очередной раз проиграл в чемпионате – 1:2.
На текущий момент «Вальядолид» уже лишился шансов остаться в элите испанского футбола на следующий сезон, а фанаты команды в очередной раз начали волну протестов против легендарного экс-форварда сборной Бразилии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер неожиданно выбрал Джорджа Формана
Арда проделывает хорошую работу в текущем сезоне с «Эюпспором»