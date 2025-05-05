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Испания
05 мая 2025, 21:32 |
1240
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Вдрызг пьяную легенду футбола «нулевых» засекли на выходе из ресторана

Роналдо как следует напился в Мадриде, чем нарвался на критику от фанатов «Вальядолида»

05 мая 2025, 21:32 |
1240
0
Вдрызг пьяную легенду футбола «нулевых» засекли на выходе из ресторана
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарного бразильского форварда «нулевых» Роналдо накануне засекли в неприглядном виде на выходе одного из ресторанов Мадрида.

Вдрызг пьяный бразилец едва-едва перебирал ногами и без своих помощников и охраны, очевидно, вряд ли бы сумел самостоятельно добраться до автомобиля, не говоря уже о том, чтобы отбиться от налетевших журналистов, блогеров и просто обыкновенных зевак.

Ситуацию усугубило то, что в это же время клуб, которым владеет Роналдо – «Вальядолид» – в рамках 34-го тура Ла Лиги играл против «Барселоны». Бразилец не посетил эту игру, предпочитая обильные возлияния в столице Испании, а «Вальядолид» в очередной раз проиграл в чемпионате – 1:2.

На текущий момент «Вальядолид» уже лишился шансов остаться в элите испанского футбола на следующий сезон, а фанаты команды в очередной раз начали волну протестов против легендарного экс-форварда сборной Бразилии.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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