Вдрызг пьяную легенду футбола «нулевых» засекли на выходе из ресторана

Легендарного бразильского форварда «нулевых» Роналдо накануне засекли в неприглядном виде на выходе одного из ресторанов Мадрида.

Вдрызг пьяный бразилец едва-едва перебирал ногами и без своих помощников и охраны, очевидно, вряд ли бы сумел самостоятельно добраться до автомобиля, не говоря уже о том, чтобы отбиться от налетевших журналистов, блогеров и просто обыкновенных зевак.

Ronaldo saindo de um restaurante em Madri.



🎥 Reprodução pic.twitter.com/YAo43IFbtx — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 5, 2025

Ситуацию усугубило то, что в это же время клуб, которым владеет Роналдо – «Вальядолид» – в рамках 34-го тура Ла Лиги играл против «Барселоны». Бразилец не посетил эту игру, предпочитая обильные возлияния в столице Испании, а «Вальядолид» в очередной раз проиграл в чемпионате – 1:2.

На текущий момент «Вальядолид» уже лишился шансов остаться в элите испанского футбола на следующий сезон, а фанаты команды в очередной раз начали волну протестов против легендарного экс-форварда сборной Бразилии.