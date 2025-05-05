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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 20:50 | Обновлено 05 мая 2025, 21:02
922
0

Просмотр продолжается. Форвард из Колумбии поучаствовал в тренировке Динамо

Воспитанник «Порту» может стать усилением на позицию Андрея Ярмоленко

05 мая 2025, 20:50 | Обновлено 05 мая 2025, 21:02
922
0
Просмотр продолжается. Форвард из Колумбии поучаствовал в тренировке Динамо
Анхель Торрес

Колумбийский вингер Анхель Торрес продолжает находиться в расположении киевского «Динамо», несмотря на недавние слухи о его якобы отъезде. Футболист, которого просматривают на позицию правого фланга атаки, остается в Киеве и принимает участие в тренировках команды.

Воспитанник «Порту» приехал в Украину как потенциальное усиление и конкурент для Андрея Ярмоленко. Хотя в медиа появилась информация о завершении сотрудничества, эти сообщения не соответствуют действительности – Торрес принял участие в сегодняшнем занятии команды.

В киевском клубе пока не спешит с выводами. Торрес не имел игровой практики почти год, поэтому «Динамо» постепенно подводит его к форме с прицелом на летние сборы. Именно тогда и будет принято окончательное решение относительно возможного соглашения.

В новом коллективе колумбиец адаптируется хорошо – быстро нашел общий язык с партнерами, особенно с Эдуардо Герреро, который помогает ему в быту и на поле.

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Николай Степанов Источник: Telegram
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