«Подарок» Алькарасу. У первой ракетки мира завершился срок дисквалификации
5 мая Карлосу исполнилось 22 года, а Янник Синнер теперь может играть в теннис
5 апреля официально завершилось трехмесячное отстранение первой ракетки мира в мужском одиночном разряде Янника Синнера.
Официально о дисквалификации Синнера стало известно в середине февраля по решению Мирового антидопингового агентства.
В понедельник, 5 мая, свое 22-летие празднует главный конкурент Янника и звезда испанского тенниса Карлос Алькарас.
И Карлос, и Янник выступят на грунтовом Мастерсе в Риме, где действующим чемпионом является Александр Зверев. Турнир АТР 1000 в столице Италии пройдет с 7 по 18 мая.
Синнеру и Алькарасу не нужно защищать очки в Риме, в то время как Звереву – 1000.
Топ-3 рейтинга АТР:
- Янник Синнер – 9730
- Александр Зверев – 8085
- Карлос Алькарас – 7850
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