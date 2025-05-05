«Подарок» Алькарасу. У первой ракетки мира завершился срок дисквалификации

5 апреля официально завершилось трехмесячное отстранение первой ракетки мира в мужском одиночном разряде Янника Синнера.

Официально о дисквалификации Синнера стало известно в середине февраля по решению Мирового антидопингового агентства.

В понедельник, 5 мая, свое 22-летие празднует главный конкурент Янника и звезда испанского тенниса Карлос Алькарас.

И Карлос, и Янник выступят на грунтовом Мастерсе в Риме, где действующим чемпионом является Александр Зверев. Турнир АТР 1000 в столице Италии пройдет с 7 по 18 мая.

Синнеру и Алькарасу не нужно защищать очки в Риме, в то время как Звереву – 1000.

Топ-3 рейтинга АТР: