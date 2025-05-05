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  4. «Подарок» Алькарасу. У первой ракетки мира завершился срок дисквалификации
ATP
05 мая 2025, 21:26 |
194
1

«Подарок» Алькарасу. У первой ракетки мира завершился срок дисквалификации

5 мая Карлосу исполнилось 22 года, а Янник Синнер теперь может играть в теннис

05 мая 2025, 21:26 |
194
1
«Подарок» Алькарасу. У первой ракетки мира завершился срок дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

5 апреля официально завершилось трехмесячное отстранение первой ракетки мира в мужском одиночном разряде Янника Синнера.

Официально о дисквалификации Синнера стало известно в середине февраля по решению Мирового антидопингового агентства.

В понедельник, 5 мая, свое 22-летие празднует главный конкурент Янника и звезда испанского тенниса Карлос Алькарас.

И Карлос, и Янник выступят на грунтовом Мастерсе в Риме, где действующим чемпионом является Александр Зверев. Турнир АТР 1000 в столице Италии пройдет с 7 по 18 мая.

Синнеру и Алькарасу не нужно защищать очки в Риме, в то время как Звереву – 1000.

Топ-3 рейтинга АТР:

  1. Янник Синнер – 9730
  2. Александр Зверев – 8085
  3. Карлос Алькарас – 7850
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Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) ATP Рим день рождения дисквалификация допинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Нарешті! Сіннер скоріше повертайся на корт!
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