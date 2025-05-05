Итальянский легионер Ливерпуля также стал чемпионом АПЛ
Федерико Кьеза рисковал не получить медаль из-за регламента
27-річний італійський форвард «Ліверпуля» Федеріко К’єза ризикував залишитися без медалі через відсутність достатньої кількості ігор для цього.
Проте у матчі проти «Челсі» (1:3) головний тренер «мерсісайдців» Арне Слот випустив італійця на 82-й хвилині матчу, що стало для нього п’ятим виходом на поле у цьому сезоні.
Федеріко К’єза також став у цьому сезоні чемпіоном Англійської Прем’єр-ліги.
Нападник пропустив більшу частину сезону через м’язове пошкодження, а після відновлення все одно програвав конкуренцію партнерам по команді.
Раніше «Челсі» переграв «Ліверпуль» у матчі 35-го туру АПЛ.
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