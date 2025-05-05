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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Сделаем невозможное и попробуем Ямаля оставить без мяча»
Лига чемпионов
05 мая 2025, 19:55 | Обновлено 05 мая 2025, 20:31
272
2

Симоне ИНДЗАГИ: «Сделаем невозможное и попробуем Ямаля оставить без мяча»

«Интер» готовится к матчу с «Барселоной»

05 мая 2025, 19:55 | Обновлено 05 мая 2025, 20:31
272
2
Симоне ИНДЗАГИ: «Сделаем невозможное и попробуем Ямаля оставить без мяча»
uefa.com

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал готовность команды к ответному матчу 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Мы понимаем, насколько важен этот матч. Нас ожидает противостояние против уже сильной команды, которую мы увидели на прошлой неделе собственными глазами. Мы должны играть с умом и вниманием. Главное, что у ребят есть вера в себя.

Над составом будем думать перед матчем. Есть вероятность, что Павар и Лаутаро смогут сыграть. Однако все будет зависеть от того, как они будут себя чувствовать перед матчем. Лаутаро пропустил тренировку после матча с «Барселоной». У Павара серьезных проблем не было.

В первом матче мы увидели, насколько Ямаль может быть опасным. Надо сделать невозможное и попытаться оставить его без мяча. Против таких футболистов трудно играть один на один. Он очень талантливый и опасный. Возможно, его будут опекать двое игроков, чтобы дать ему меньше пространства. Но это такой футболист, который уже заранее знает, каким будет его следующий шаг», – прокомментировал Индзаги.

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Симоне Индзаги Интер Милан Барселона Интер - Барселона пресс-конференция Лига чемпионов Ламин Ямаль
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 2
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AndiM
Та пару разів жорстко зіграти проти мєлкого губатого пздюка, і більше він не захоче до нього навіть торкатися. Як діти бл, намагатимуться вони. Захисники 2000-их просто сміються з теперішніх напомажених крашених дрищів-захисників.
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Burevestnik
який поганий оцей Сімон:
хоче не давати хлопчику м'ячик!!!
Ямалю лише 17...
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