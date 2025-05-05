Симоне ИНДЗАГИ: «Сделаем невозможное и попробуем Ямаля оставить без мяча»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал готовность команды к ответному матчу 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Мы понимаем, насколько важен этот матч. Нас ожидает противостояние против уже сильной команды, которую мы увидели на прошлой неделе собственными глазами. Мы должны играть с умом и вниманием. Главное, что у ребят есть вера в себя.

Над составом будем думать перед матчем. Есть вероятность, что Павар и Лаутаро смогут сыграть. Однако все будет зависеть от того, как они будут себя чувствовать перед матчем. Лаутаро пропустил тренировку после матча с «Барселоной». У Павара серьезных проблем не было.

В первом матче мы увидели, насколько Ямаль может быть опасным. Надо сделать невозможное и попытаться оставить его без мяча. Против таких футболистов трудно играть один на один. Он очень талантливый и опасный. Возможно, его будут опекать двое игроков, чтобы дать ему меньше пространства. Но это такой футболист, который уже заранее знает, каким будет его следующий шаг», – прокомментировал Индзаги.