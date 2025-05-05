Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик планирует тактические изменения на ответный матч Лиги чемпионов против «Интера».

По информации Elnacional, немецкий тренер признал – выпускать Жерара Мартина в стартовом составе в первом матче против миланцев было ошибкой. Мартин разочаровал всех своей игрой и был заменен в начале второго тайма. Флик на левый фланг защиты планирует перевести Иньиго Мартинеса.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» состоится 6 мая в 22:00. В первом поединке была зафиксирована ничья 3:3.