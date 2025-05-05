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  4. Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Испания
05 мая 2025, 18:45 |
389
0

Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера

Жерар Мартин не выйдет в стартовом составе

05 мая 2025, 18:45 |
389
0
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик планирует тактические изменения на ответный матч Лиги чемпионов против «Интера».

По информации Elnacional, немецкий тренер признал – выпускать Жерара Мартина в стартовом составе в первом матче против миланцев было ошибкой. Мартин разочаровал всех своей игрой и был заменен в начале второго тайма. Флик на левый фланг защиты планирует перевести Иньиго Мартинеса.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» состоится 6 мая в 22:00. В первом поединке была зафиксирована ничья 3:3.

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Ханс-Дитер Флик Жерар Мартин Иньиго Мартинес Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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