«Надо на игру своей команды смотреть». Эксперт ответил Патрику Ван Леувену

Авторитетный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о поединках 5 тура группы «Чемпионская» Первой лиги:

– Как по мне, в центре внимания было харьковское противостояние на стадионе «Левый Берег». Футболисты «Металлиста», хотя и выступали не в боевом составе, были ближе к победе, чем земляки из «Металлиста 1925». Считаю, что только невезение помешало подопечным Андрея Анищенко снова взять верх в дерби.

– После финального свистка рулевой «Металлиста 1925» Патрик Ван Леувен рассказывал, что увидел еще больше проблем в украинском футболе, уточнив, что при счете - 2:2 началось какое-то шоу.

– Видимо, нидерландский специалист имел в виду действия своих подопечных, которые часто картинно падали в штрафной площади? После очередного такого спектакля терпение лопнуло у защитника «Металлиста» Федорива, который поинтересовался у арбитра, почему он не наказывает игроков «Металлиста 1925» за симуляцию? Хотя, помнится, в недавнем матче с «Буковиной» харьковчане вырвали победу, реализовав сомнительный пенальти после того, как на траве оказался легионер Рашица.

Вообще посоветовал бы Ван Леувену сосредоточиться на подготовке своей команды, а не брать плохой пример с других тренеров-легионеров, которые работали и работают в украинском футболе, которые после очередной потери очков начинали сетовать на состояние газона, погодные условия или еще на какие-то силы.

Складывается впечатление, что слобожанцам нравится разочаровывать своих болельщиков: сначала они сенсационно вылетели из элиты, затем потерпели фиаско в переходном турнире, хотя считались фаворитами, и в этом сезоне у них серьезные проблемы с возвращением в УПЛ.

– Нашли этому объяснение?

– Думаю, что не обошлось без тренерских просчетов. Несмотря на неплохой подбор исполнителей, «Металлист 1925» - команда пешеходов, а при таких обстоятельствах добраться до вершин очень сложно. Хотя, учитывая те сказочные финансовые условия, которые есть у «Металлиста 1925» по сравнению с другими клубами Первой лиги, то для харьковчан завоевание путевки в элиту должно было стать легкой прогулкой. Кстати, если в следующем туре «Металлист 1925» потерпит очередные очковые потери в поединке с «Буковиной», то как бы эта неудача не отбила у владельцев харьковского клуба желание инвестировать в футбол. Потому что пока – деньги на ветер.

– После 5 тура определился обладатель первой прямой путевки в УПЛ – «Эпицентр». А кто, по вашему мнению, составит ему компанию?

– Пользуясь случаем, отдам должное главному тренеру подолян Сергею Нагорняку и его ассистентам, которые целенаправленно, не форсируя событий, работали над созданием боеспособной команды. Надеюсь, что «Эпицентр» заставит с собой считаться и в элите - конечно, при условии качественного доукомплектования.

Что касается ответа на ваш вопрос, то склоняюсь к тому, что «Металлист 1925» таки финиширует вторым, хотя теперь в каждом из трех поединков, которые осталось сыграть, харьковчанам надо прыгать выше головы. А в переходных поединках с аутсайдерами УПЛ примут участие «Полтава» и «Кудривка». Впрочем, если на этой неделе «Металлист 1925» не победит в Черновцах, тогда как „Полтава“ возьмет верх над не мотивированным «Эпицентром», то ситуация может кардинально измениться.

Кстати, я не удивлюсь, если в стыковых матчах сыграет пара «Ворскла» – «Металлист 1925».