Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАН ЛЕУВЕН: «Я думаю, вы не слепые, сами все видели. Это не развитие»
Украина. Первая лига
04 мая 2025, 19:27 | Обновлено 04 мая 2025, 19:29
1079
0

ВАН ЛЕУВЕН: «Я думаю, вы не слепые, сами все видели. Это не развитие»

Тренер «Металлиста 1925» раскритиковал украинский футбол после дерби

04 мая 2025, 19:27 | Обновлено 04 мая 2025, 19:29
1079
0
ВАН ЛЕУВЕН: «Я думаю, вы не слепые, сами все видели. Это не развитие»
ФК Металлист. Патрик ван Леувен

Тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен провел короткую пресс-конференцию после дерби с «Металлистом» в пятом туре чемпионской группы Первой лиги Украины (2:2). Тренер не сдержался и раскритиковал развитие украинского футбола.

– Я сегодня буду не многословным. Есть определенные проблемы с развитием футбола, но я сегодня увидел еще больше проблем в украинском футболе. Я думаю, вы не слепые и сами все видели, что происходило на поле, это не развитие футбола и я говорю не о футболистах.

– Сложилось впечатление, что мы увидели два совершенно разных тайма, что мешает команде играть так весь матч?

– Мы очень медленно начали, должны играть значительно быстрее. А второй тайм заиграли быстрее, но из-за ошибки получили второй гол, потом мы исправились и сравняли счет, а потом началось шоу.

По теме:
Гонки за золото продолжаются. Александрия победила Полесье
ВИДЕО. Почти нулевой угол. Цара удивительным образом забил Полесью
Требуется операция. Игрок Левого Берега выбыл из состава с переломом
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Металлист 1925 Металлист 1925 - Металлист Патрик ван Леувен
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Футбол | 03 мая 2025, 22:31 3
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»

Итальянец похвалил Гюлера

Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04 мая 2025, 13:30 12
Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда Максимова последнее слово еще не сказала

Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Бокс | 04.05.2025, 00:39
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Хоккей | 03.05.2025, 21:54
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
Футбол | 04.05.2025, 19:56
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
03.05.2025, 03:10 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
02.05.2025, 17:06 22
Футбол
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
03.05.2025, 18:46
Футбол
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
03.05.2025, 21:17 18
Теннис
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
02.05.2025, 16:30 6
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем