ВАН ЛЕУВЕН: «Я думаю, вы не слепые, сами все видели. Это не развитие»

Тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен провел короткую пресс-конференцию после дерби с «Металлистом» в пятом туре чемпионской группы Первой лиги Украины (2:2). Тренер не сдержался и раскритиковал развитие украинского футбола.

– Я сегодня буду не многословным. Есть определенные проблемы с развитием футбола, но я сегодня увидел еще больше проблем в украинском футболе. Я думаю, вы не слепые и сами все видели, что происходило на поле, это не развитие футбола и я говорю не о футболистах.

– Сложилось впечатление, что мы увидели два совершенно разных тайма, что мешает команде играть так весь матч?

– Мы очень медленно начали, должны играть значительно быстрее. А второй тайм заиграли быстрее, но из-за ошибки получили второй гол, потом мы исправились и сравняли счет, а потом началось шоу.