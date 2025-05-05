Известно, за какую сумму Динамо готово продать Шапаренко
Украинский хавбек может перебраться в турецкую лигу
Киевское «Динамо» может рассмотреть трансфер хавбека сборной Украины Николая Шапаренко.
Известный украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что украинским игроком интересуются клубы из турецкого чемпионата, где играет немало украинских игроков. Журналист считает, что «Динамо» за своего лидера хочет получить сумму в размере 10 миллионов евро, что для грандов Суперлиги не является проблемой.
В этом сезоне Шапаренко провел 37 матчей, забил семь голов и сделал десять результативных передач.
Ранее хавбек сборной Украины Николай Шапаренко ответил, кто из нынешних игроков «Динамо» может в будущем возглавить киевский клуб.
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