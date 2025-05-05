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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 22:17 |
2362
2

Известно, за какую сумму Динамо готово продать Шапаренко

Украинский хавбек может перебраться в турецкую лигу

05 мая 2025, 22:17 |
2362
2
Известно, за какую сумму Динамо готово продать Шапаренко
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Киевское «Динамо» может рассмотреть трансфер хавбека сборной Украины Николая Шапаренко.

Известный украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что украинским игроком интересуются клубы из турецкого чемпионата, где играет немало украинских игроков. Журналист считает, что «Динамо» за своего лидера хочет получить сумму в размере 10 миллионов евро, что для грандов Суперлиги не является проблемой.

В этом сезоне Шапаренко провел 37 матчей, забил семь голов и сделал десять результативных передач.

Ранее хавбек сборной Украины Николай Шапаренко ответил, кто из нынешних игроков «Динамо» может в будущем возглавить киевский клуб.

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Николай Шапаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
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Aleksandr Vorobiov
Губошлёпа нужно продавать, а то последнее время ходит, да губы только дует. 
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-2
Пoлковник
Это даже больше чем шубкис хотел за шляпарен очку☝️ не З00 млн получается, а 385 млн турецких лир🇹🇷☝️
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-3
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