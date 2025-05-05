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ATP
05 мая 2025, 17:50 | Обновлено 05 мая 2025, 18:17
78
0

ДРЕЙПЕР: «Легко подумать: я не силен на грунте, у меня ничего не получится»

Британский теннисист поделился с журналистами своими мыслями

05 мая 2025, 17:50 | Обновлено 05 мая 2025, 18:17
78
0
ДРЕЙПЕР: «Легко подумать: я не силен на грунте, у меня ничего не получится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

Британский теннисист Джек Дрейпер после поражения в трех сетах от Каспера Рууда в финале грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде поделился с журналистами своими мыслями.

23-летний британец, как и ожидалось, был разочарован. Тем не менее, он отметил, что опыт участия в решающем поединке Мастерса в столице Испании обязательно принесет ему пользу в долгосрочной перспективе.

«Конечно, только что проиграв действительно тяжелый матч в финале, я испытываю боль. Но в то же время я получил здесь много позитивного опыта. Я выиграл много матчей, и, возможно, это поражение, возможно, участие в финале и то, что я не смог завершить его победой, просто поможет мне разжечь еще больший огонь внутри. Это показывает, что мне нужно продолжать работать, мне нужно продолжать прогрессировать».

После того как Дрейпер пропустил первые недели сезона из-за травмы, он победил на турнире в Индиан-Уэллсе, вышел в финалы в Дохе и теперь в Мадриде. К тому же Джек поднялся на одну позицию и достиг рекордного для себя пятого места в мировом рейтинге ATP, опередив Новака Джоковича.

«Я действительно горжусь тем, как прошли первые месяцы сезона. И, думаю, самое захватывающее – это то, что я могу еще значительно прибавить. Я чувствую, что есть аспекты моей игры, которые я могу серьезно улучшить, и это очень мотивирует меня, моего тренера и мою команду.

Честно говоря, я чувствую, что только начинаю свой путь, поэтому собираюсь продолжать развиваться, работать изо всех сил и помнить о таких сложных моментах, чтобы мотивировать себя становиться лучше».

Дрейпер провел лишь свой первый финал на грунтовом покрытии. Несмотря на такую разницу в опыте, британец навязал достойную борьбу, и лишь некоторые краткие провалы в уровне игры стали определяющим фактором его поражения.

«Мне не показалось, что его уровень возрастал, разве что пару двойных ошибок он допустил. А вот у меня в некоторых отрезках матча уровень немного просел, это и стало разницей. Нельзя допускать этого, особенно на таком уровне, против такого соперника, особенно на грунте.

Я думаю, что было много хороших моментов, но в ключевых эпизодах он сохранил стабильность, а у меня, возможно, произошел небольшой спад».

Следующим турниром для Дрейпера станет турнир ATP 1000 в Риме, после чего он завершит грунтовую часть сезона на Ролан Гаррос.

«Когда я приехал сюда, я чувствовал себя очень уверенно на корте. Я учусь лучше выполнять выходы к мячу. Я очень горжусь тем, как изменилось мое мышление на грунте. Возможно, у Энди (Маррея) было так же, ведь он тоже добился отличных результатов на грунте. Легко, конечно, особенно если ты из Великобритании, где на этом покрытии мало играют, подумать: «Я не силен на грунте, у меня ничего не получится».

Я понимаю, что это будет вызов для меня, но я приложу все усилия, чтобы добиться успеха, и найду способы быть эффективным. Я горжусь своим подходом, и думаю, с таким мышлением можно пройти очень далеко. Я действительно этим горжусь, я преодолеваю новые рубежи».

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Вячеслав Кулаковский Источник: ATP Tour
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