Против Милана не сыграет. Малиновский не попал в заявку на матч Серии А
Руслан пропустит четвертую игру подряд
В понедельник, 5 мая, будет проведен заключительный матч 35-го тура Серии А, в котором сойдутся «Дженоа» и «Милан».
Местом проведения матча станет «Стадио Луиджи Феррарис» в городе Генуе.
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский не попал в заявку команды на предстоящий матч из-за восстановления после повреждения. Футболист пропустит уже четвертый матч подряд на уровне чемпионата Италии.
Всего в текущем сезоне Малиновский сыграл всего 10 матчей, оформив три голевые передачи. Большую часть поединков Руслан пропустил из-за травмы.
La lista dei convocati per #GenoaMilan 📃 pic.twitter.com/8X6dduGoFP— Genoa CFC (@GenoaCFC) May 5, 2025
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