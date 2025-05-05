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Италия
05 мая 2025, 15:45 | Обновлено 05 мая 2025, 15:48
53
0

Против Милана не сыграет. Малиновский не попал в заявку на матч Серии А

Руслан пропустит четвертую игру подряд

05 мая 2025, 15:45 | Обновлено 05 мая 2025, 15:48
53
0
Против Милана не сыграет. Малиновский не попал в заявку на матч Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В понедельник, 5 мая, будет проведен заключительный матч 35-го тура Серии А, в котором сойдутся «Дженоа» и «Милан».

Местом проведения матча станет «Стадио Луиджи Феррарис» в городе Генуе.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский не попал в заявку команды на предстоящий матч из-за восстановления после повреждения. Футболист пропустит уже четвертый матч подряд на уровне чемпионата Италии.

Всего в текущем сезоне Малиновский сыграл всего 10 матчей, оформив три голевые передачи. Большую часть поединков Руслан пропустил из-за травмы.

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Серия A Дженоа травма чемпионат Италии по футболу заявка Руслан Малиновский Дженоа - Милан Милан
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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