Против Милана не сыграет. Малиновский не попал в заявку на матч Серии А

В понедельник, 5 мая, будет проведен заключительный матч 35-го тура Серии А, в котором сойдутся «Дженоа» и «Милан».

Местом проведения матча станет «Стадио Луиджи Феррарис» в городе Генуе.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский не попал в заявку команды на предстоящий матч из-за восстановления после повреждения. Футболист пропустит уже четвертый матч подряд на уровне чемпионата Италии.

Всего в текущем сезоне Малиновский сыграл всего 10 матчей, оформив три голевые передачи. Большую часть поединков Руслан пропустил из-за травмы.