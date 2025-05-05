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Италия
05 мая 2025, 19:24 | Обновлено 05 мая 2025, 19:52
2423
2

Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове

Артем отозвался об узбекистанце в социальных сетях

05 мая 2025, 19:24 | Обновлено 05 мая 2025, 19:52
2423
2
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик та Елдор Шомуродов

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик в социальных сетях кратко высказался о своем конкуренте на позиции форварда в «Роме» узбекистанце Элдоре Шомуродове.

«Шомуродов – мой брат», – коротко отметил Довбик в Инстаграме.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре результативные передачи.

Ранее украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик отреагировал на слова главного тренера римлян Клаудио Раньери после поединка 35-го тура Серии А против «Фиорентины» (1:0).

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Эльдор Шомуродов Рома Рим Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Отлично, что можно перекинуться парой слов с бро, но итальянский все же придется выучить
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andre_lui
Висловився
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