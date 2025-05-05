Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик в социальных сетях кратко высказался о своем конкуренте на позиции форварда в «Роме» узбекистанце Элдоре Шомуродове.

«Шомуродов – мой брат», – коротко отметил Довбик в Инстаграме.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре результативные передачи.

Ранее украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик отреагировал на слова главного тренера римлян Клаудио Раньери после поединка 35-го тура Серии А против «Фиорентины» (1:0).