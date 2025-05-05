Италия05 мая 2025, 19:24 | Обновлено 05 мая 2025, 19:52
2423
2
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
Артем отозвался об узбекистанце в социальных сетях
05 мая 2025, 19:24 | Обновлено 05 мая 2025, 19:52
2423
2
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик в социальных сетях кратко высказался о своем конкуренте на позиции форварда в «Роме» узбекистанце Элдоре Шомуродове.
«Шомуродов – мой брат», – коротко отметил Довбик в Инстаграме.
В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре результативные передачи.
Ранее украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик отреагировал на слова главного тренера римлян Клаудио Раньери после поединка 35-го тура Серии А против «Фиорентины» (1:0).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 мая 2025, 18:55 6
Что решит тренер Александрии Руслан Ротань?
Футбол | 05 мая 2025, 07:48 4
Ламин против ухода Феррана Торреса
Футбол | 05.05.2025, 06:23
Хоккей | 05.05.2025, 07:05
Футбол | 05.05.2025, 19:55
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Отлично, что можно перекинуться парой слов с бро, но итальянский все же придется выучить
Висловився
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.05.2025, 03:13 6
03.05.2025, 18:15 21
04.05.2025, 06:23 46
05.05.2025, 09:30 1
05.05.2025, 08:23 12
03.05.2025, 22:31 3
04.05.2025, 09:11 1
04.05.2025, 19:56 17