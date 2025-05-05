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  4. «На шесть секунд больше». Наставник Фиорентины разгневан из-за гола Довбика
Италия
05 мая 2025, 07:59 |
974
0

«На шесть секунд больше». Наставник Фиорентины разгневан из-за гола Довбика

Раффаэле Палладино считает, что судья позволил играть слишком долго

05 мая 2025, 07:59 |
974
0
«На шесть секунд больше». Наставник Фиорентины разгневан из-за гола Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

4 мая состоялся матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором сошлись «Рома» и «Фиорентина». Подопечные Клаудио Раньери одержали победу с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол этом противостоянии забил украинский форвард Артем Довбик. После окончания поединка наставник «Фиорентины» Раффаэле Палладино был разгневан из-за пропущенного мяча – уверяет, что арбитр позволил командам играть слишклм долго перед перерывом:

«Я был разгневан, когда забил Довбик. Мои часы показали на шест секунд больше – это значит, что рефери должен был завершить первый тайм, как только мяч покинул штрафную. Я думал, он свиснет в этот момент.

Нет никаких разногласий, мы принимаем этот результат. Мы провели отличный матч и я горжусь своими футболистами, они отдали все силы. У нас ыло много моментов, но нам противостоял великий вратарь, он был лучшим в этом матче. Мы не можем останавливаться, нас ждет важный поединок в четверг. М ыверим, что сможем победить», – сказал Палладино.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, клуб набрал 63 балла. «Фиорентина» разместилась на восьмой позиции (59 очков).

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Фиорентина Рома - Фиорентина Клаудио Раньери Раффаэле Палладино Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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