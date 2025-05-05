Довбик вряд ли еще раз сыграет за этот клуб. Инсайдер рассказал детали
«Жирона» не ведет переговоров о возвращении Артема
27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.
В последние дни появилась информация, что бывший клуб Артема «Жирона» намерен летом купить украинца. Однако авторитетный итальянский журналист Николо Скира опроверг эту информацию. Он сообщил, что «Жирона» не ведет никаких переговоров по трансферу Довбика и этот переход маловероятен.
В прошлом сезоне Довбик в составе «Жироны» стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив в 36 матчах 24 гола.
В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
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