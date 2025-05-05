ПСЖ продолжает интересоваться Забарным. Украинец – один из двух вариантов
Летом центрбек может сменить «Борнмут» на столицу Франции
22-летний центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный продолжает находится в сфере интересов чемпиона Франции «Пари Сен-Жермен».
Согласно имеющейся информации, этим летом ПСЖ будет открыт к уходу 30-летнего капитана команды Маркиньоса, на место которого в клубе присмотрели уже двух потенциальных новичков.
Одним является Забарный, другим – 21-летний эквадорский центрбек Хоэль Ордоньес из «Брюгге».
Ранее в СМИ сообщалось, что Забарный не готов принять предложение от ПСЖ, так как там играет российский вратарь Сафонов.
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Итальянский коуч дал несколько комментариев
Снукерист из Уэльса взял лишь один фрейм из стартовых восьми
Скоро Забарный Илья🇺🇦
Будет зажигать в Париже🇫🇷
А я и Мурлыка - друзья😸❤️ 😊