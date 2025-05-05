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  4. ПСЖ продолжает интересоваться Забарным. Украинец – один из двух вариантов
Англия
05 мая 2025, 13:54 |
385
3

ПСЖ продолжает интересоваться Забарным. Украинец – один из двух вариантов

Летом центрбек может сменить «Борнмут» на столицу Франции

05 мая 2025, 13:54 |
385
3
ПСЖ продолжает интересоваться Забарным. Украинец – один из двух вариантов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный продолжает находится в сфере интересов чемпиона Франции «Пари Сен-Жермен».

Согласно имеющейся информации, этим летом ПСЖ будет открыт к уходу 30-летнего капитана команды Маркиньоса, на место которого в клубе присмотрели уже двух потенциальных новичков.

Одним является Забарный, другим – 21-летний эквадорский центрбек Хоэль Ордоньес из «Брюгге».

Ранее в СМИ сообщалось, что Забарный не готов принять предложение от ПСЖ, так как там играет российский вратарь Сафонов.

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Илья Забарный Борнмут трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы ПСЖ Брюгге
Алексей Сливченко Источник: Sky Sport CH
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Комментарии 3
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⚒️Вітальок/ назавжди Фан Мурлики😸❤️
Очень интересный вариант! В круасанном Париже🇫🇷 очень понравится лучшему защитнику Украины родом с клуба Мурлыки😸❤️ 😊
Ответить
+1
⚒️Вітальок/ назавжди Фан Мурлики😸❤️
Сей трансфер ещё ближе!
Скоро Забарный Илья🇺🇦
Будет зажигать в Париже🇫🇷
А я и Мурлыка - друзья😸❤️ 😊
Ответить
0
Aleksandr Vorobiov
Так мокшанского вратаря в какую нибудь дыру нужно всунуть, и потом можно подписывать .
Ответить
0
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