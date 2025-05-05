ПСЖ продолжает интересоваться Забарным. Украинец – один из двух вариантов

22-летний центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный продолжает находится в сфере интересов чемпиона Франции «Пари Сен-Жермен».

Согласно имеющейся информации, этим летом ПСЖ будет открыт к уходу 30-летнего капитана команды Маркиньоса, на место которого в клубе присмотрели уже двух потенциальных новичков.

Одним является Забарный, другим – 21-летний эквадорский центрбек Хоэль Ордоньес из «Брюгге».

Ранее в СМИ сообщалось, что Забарный не готов принять предложение от ПСЖ, так как там играет российский вратарь Сафонов.