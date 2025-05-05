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Испания
05 мая 2025, 23:14 |
497
1

Известно, сколько Трент Александер-Арнольд будет зарабатывать в Реале

Футболист подпишет с клубом пятилетнее соглашение

05 мая 2025, 23:14 |
497
1
Известно, сколько Трент Александер-Арнольд будет зарабатывать в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд станет игроком мадридского «Реала», эту информацию сегодня сообщил Фабрицио Романо, а сам игрок подтвердил уход из клуба.

Трент подпишет с «Реалом» контракт на пять лет. Его зарплата в клубе составит 15 миллионов евро в год до вычета налогов.

Больше среди защитников в «Реале» зарабатывает только Давид Алаба – 22 миллиона евро в год.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Ливерпуль трансферы Реал Мадрид свободный агент Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо зарплаты
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 1
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Saar
Я скептичний до цього гравця.
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