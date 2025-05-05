Франческо ТОТТИ: «А что в этом плохого? Почему я не должен был это делать?»

Легендарный экс-нападающий римской «Ромы» и национальной сборной Италии Франческо Тотти посетил россию.

Чемпион мира 2006 года посетил москву. Итальянец посетил церемонию вручения премии от РБ.

Франческо Тотти признался, почему решил посетить россию, которая начала в 2022 году широкомасштабную войну на территории Украины.

«Я поехал, потому что меня пригласили туда. Это же было спортивное событие, и я поехал, разве в этом есть что-то плохое? Почему я не должен был это делать? Я также посетил и другие места, был не только там», – сказал Тотти.