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05 мая 2025, 22:55 |
1059
6

Франческо ТОТТИ: «А что в этом плохого? Почему я не должен был это делать?»

Легенда «Ромы» объяснил свое решение посетить россию

05 мая 2025, 22:55 |
1059
6
Франческо ТОТТИ: «А что в этом плохого? Почему я не должен был это делать?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Легендарный экс-нападающий римской «Ромы» и национальной сборной Италии Франческо Тотти посетил россию.

Чемпион мира 2006 года посетил москву. Итальянец посетил церемонию вручения премии от РБ.

Франческо Тотти признался, почему решил посетить россию, которая начала в 2022 году широкомасштабную войну на территории Украины.

«Я поехал, потому что меня пригласили туда. Это же было спортивное событие, и я поехал, разве в этом есть что-то плохое? Почему я не должен был это делать? Я также посетил и другие места, был не только там», – сказал Тотти.

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москва Франческо Тотти Рома Рим российско-украинская война
Дмитрий Олейник Источник: Forza Roma
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Комментарии 6
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didora
Якби твою Італію бомбили, цікаво куди б ти поїхав???? Хто тебе позвав, уроди ??????? Научися в людях розбиратися, турок ти!!!
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+4
Aleksandr Vorobiov
Чипушило 
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+3
cooperchack
Хуйло!
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+2
Saar
пнх
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+2
Tarae
чмошник
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+2
vitaha33
Колись поважав його, але тепер він перекреслив свій авторитет...
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+1
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