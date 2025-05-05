Ян Облак вошел в историю Ла Лиги

В матче 34-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 0:0.

Этот матч стал знаковым для 32-летнего Яна Облака.

Словенский голкипер «Атлетико» вышел на третье место в истории Ла Лиги по количеству проведенных матчей без пропущенных голов.

232 – Андони Субисарета

212 – Пако Буйо

173 – Ян Облак

Облак провел 489 матчей за мадридский клуб из которых 223 – сухие, и пропустил 409 голов.