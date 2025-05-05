Ян Облак вошел в историю Ла Лиги
Голкипер «Атлетико» оставил свои ворота в неприкосновенности в матче против «Алавеса»
В матче 34-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 0:0.
Этот матч стал знаковым для 32-летнего Яна Облака.
Словенский голкипер «Атлетико» вышел на третье место в истории Ла Лиги по количеству проведенных матчей без пропущенных голов.
232 – Андони Субисарета
212 – Пако Буйо
173 – Ян Облак
Облак провел 489 матчей за мадридский клуб из которых 223 – сухие, и пропустил 409 голов.
🥇 Zubizarreta— LALIGA (@LaLiga) May 5, 2025
🥈 @Francisco_Buyo
🆕🥉 @oblakjan
❤🧤🤍 ¡El guardameta del @Atleti se ha convertido en el tercero con MÁS PORTERÍAS A CERO habiendo jugado el partido completo en #LALIGAHistory! #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/fuCRu99bmA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Литвы стала победителем мирового форума в дивизионе 1B
Клод Макелеле посетит террористическую страну