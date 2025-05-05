Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ян Облак вошел в историю Ла Лиги
Испания
05 мая 2025, 12:37 |
172
0

Ян Облак вошел в историю Ла Лиги

Голкипер «Атлетико» оставил свои ворота в неприкосновенности в матче против «Алавеса»

05 мая 2025, 12:37 |
172
0
Ян Облак вошел в историю Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

В матче 34-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 0:0.

Этот матч стал знаковым для 32-летнего Яна Облака.

Словенский голкипер «Атлетико» вышел на третье место в истории Ла Лиги по количеству проведенных матчей без пропущенных голов.

232 – Андони Субисарета
212 – Пако Буйо
173 – Ян Облак

Облак провел 489 матчей за мадридский клуб из которых 223 – сухие, и пропустил 409 голов.

По теме:
«Это видно». Алонсо обратился к Пересу после победы Реала над Сельтой
Звезда Реала хочет получить культовый номер. Он занят легендой
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Он здесь, чтобы стать основным игроком Реала»
Ян Облак Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026
Хоккей | 04 мая 2025, 12:31 4
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026

Сборная Литвы стала победителем мирового форума в дивизионе 1B

Легенда Франции и экс-игрок Реала продался за рубли и приедет в россию
Футбол | 05 мая 2025, 05:22 1
Легенда Франции и экс-игрок Реала продался за рубли и приедет в россию
Легенда Франции и экс-игрок Реала продался за рубли и приедет в россию

Клод Макелеле посетит террористическую страну

Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Бокс | 05.05.2025, 08:23
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Довбик сравнялся с Лукаку и Лаутаро Мартинесом в гонке бомбардиров
Футбол | 05.05.2025, 11:05
Довбик сравнялся с Лукаку и Лаутаро Мартинесом в гонке бомбардиров
Довбик сравнялся с Лукаку и Лаутаро Мартинесом в гонке бомбардиров
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Бокс | 05.05.2025, 09:03
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 16
Футбол
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
03.05.2025, 18:46
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
03.05.2025, 14:47 143
Хоккей
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
03.05.2025, 21:54 102
Хоккей
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
04.05.2025, 06:23 46
Футбол
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
05.05.2025, 03:13 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем