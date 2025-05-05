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  4. Реал ведет переговоры по звезде из АПЛ. Скоро будет предложение
Испания
05 мая 2025, 15:07 |
858
0

Реал ведет переговоры по звезде из АПЛ. Скоро будет предложение

Вильям Салиба привлекает внимание испанского гранда

05 мая 2025, 15:07 |
858
0
Реал ведет переговоры по звезде из АПЛ. Скоро будет предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Французский защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает L'Équipe.

По информации источника, испанский клуб несколько недель ведет переговоры с окружением 23-летнего футболиста и скоро отправит трансферное предложение английскому клубу.

Салиба считает, что игра за «Реал» – самый высокий уровень, которого он может достичь.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» установил цену на Родриго.

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Вильям Салиба трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Арсенал Лондон Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: L'Equipe
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