Реал ведет переговоры по звезде из АПЛ. Скоро будет предложение

Французский защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает L'Équipe.

По информации источника, испанский клуб несколько недель ведет переговоры с окружением 23-летнего футболиста и скоро отправит трансферное предложение английскому клубу.

Салиба считает, что игра за «Реал» – самый высокий уровень, которого он может достичь.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» установил цену на Родриго.