Испания05 мая 2025, 15:07 |
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Реал ведет переговоры по звезде из АПЛ. Скоро будет предложение
Вильям Салиба привлекает внимание испанского гранда
05 мая 2025, 15:07 |
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Французский защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает L'Équipe.
По информации источника, испанский клуб несколько недель ведет переговоры с окружением 23-летнего футболиста и скоро отправит трансферное предложение английскому клубу.
Салиба считает, что игра за «Реал» – самый высокий уровень, которого он может достичь.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» установил цену на Родриго.
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