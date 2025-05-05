Испания05 мая 2025, 13:14 |
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Реал установил цену на Родриго. Серьезная цифра, есть претенденты
Бразильского вингера могут продать уже летом
05 мая 2025, 13:14 |
622
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Мадридский «Реал» установил цену на бразильского вингера Родриго, сообщает Relevo.
По информации источника, мадридский гранд готов отпустить 24-летнего футболиста минимум за 100 миллионов евро.
«Манчестер Сити» всегда интересовался бразильцем, а «Арсенал» уже делал запросы по игроку в последние дни.
В текущем сезоне Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 10 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что английский гранд готовит серьезное предложение по звезде «Реала».
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