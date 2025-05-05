Реал установил цену на Родриго. Серьезная цифра, есть претенденты

Мадридский «Реал» установил цену на бразильского вингера Родриго, сообщает Relevo.

По информации источника, мадридский гранд готов отпустить 24-летнего футболиста минимум за 100 миллионов евро.

«Манчестер Сити» всегда интересовался бразильцем, а «Арсенал» уже делал запросы по игроку в последние дни.

В текущем сезоне Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд готовит серьезное предложение по звезде «Реала».