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  4. Реал установил цену на Родриго. Серьезная цифра, есть претенденты
Испания
05 мая 2025, 13:14 |
622
1

Реал установил цену на Родриго. Серьезная цифра, есть претенденты

Бразильского вингера могут продать уже летом

05 мая 2025, 13:14 |
622
1
Реал установил цену на Родриго. Серьезная цифра, есть претенденты
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Мадридский «Реал» установил цену на бразильского вингера Родриго, сообщает Relevo.

По информации источника, мадридский гранд готов отпустить 24-летнего футболиста минимум за 100 миллионов евро.

«Манчестер Сити» всегда интересовался бразильцем, а «Арсенал» уже делал запросы по игроку в последние дни.

В текущем сезоне Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд готовит серьезное предложение по звезде «Реала».

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Родриго Гоес Реал Мадрид Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Манчестер Сити
Даниил Кирияка Источник: Relevo
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Комментарии 1
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Mark4854590
Манчестер Сіті може потягнути такий трансфер. Якщо він входить у плани Гвардіоли по перебудові команди
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