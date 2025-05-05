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Украина. Первая лига
05 мая 2025, 12:56 | Обновлено 05 мая 2025, 12:57
197
0

«Напряжение, борьба, эмоции». Тренер Металлиста – о харьковском дерби

Андрей Анищенко проанализировал ничью в матче с «Металлистом 1925»

05 мая 2025, 12:56 | Обновлено 05 мая 2025, 12:57
197
0
«Напряжение, борьба, эмоции». Тренер Металлиста – о харьковском дерби
ФК Металлист. Андрей Анищенко

Тренер харьковского клуба «Металлист» Андрей Анищенко подвел итоги дерби с «Металлистом 1925», прошедшего в пятом туре чемпионской группы Первой лиги Украины. Подопечные Анищенко вели в счете в два мяча, однако удержать победу «Металлист» не смог. В итоге боевая ничья – 2:2.

– Как ни крути, но это была встреча двух команд из одного города – из Харькова. Это дерби. Очень обидно, что из-за войны эти два весенних матча не состоялись у нас дома. Хотя следует отметить очень хорошие условия на стадионе «Левый берег». Да и атмосфера полностью соответствовала характеру этого поединка – было напряжение, борьба, эмоции.

Наши ребята делали все, что могли. Что-то нам удавалось лучше, что-то - не очень, особенно во втором тайме. Но если учитывать кадровый ресурс, то нам не удалось выровнять игру и улучшить ее за счет замен. Соперник же, наоборот, значительно усилил игру, выпустив свежих и креативных игроков. Во втором тайме они заметно прибавили в темпе, и моментов у наших ворот стало больше. Кроме того, во второй половине матча «Металлист 1925» имел преимущество на флангах, а у нашей штрафной площадки и в центре поля появилось больше пространства.

В итоге имеем один зачетный балл, и я считаю, что мы его заслуженно получили в очень тяжелой игре.

– Соответствует ли результат матча вашим ожиданиям?

– Мы всегда надеемся на положительный для нас счет, но учитывая то, как складывались события... Честно говоря, ничья – это закономерный результат этого матча.

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Андрей Витренко Источник: ФК Металлист
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