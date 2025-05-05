«Он приносит нам очки». Реакция фанов на победный гол Довбика

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле принимала «Фиорентину». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал Артем Довбик. Украинский форвард «Ромы» забил после скидки Эльдора Шомуродова на пятой компенсированной к первому тайму минуте.

Благодаря этой победе «Рома» поднялась на пятое место. В следующем туре команда Артема Довбика сыграет с «Аталантой», которая в турнирной таблице расположилась на третьей позиции.

Для Довбика этот мяч стал 17 за «Рому» в этом сезоне. Но болельщики требуют от форварда большего.

Cucuzu - CLAUDIO, N'DO STA ER BER GIOCO?: 17 голов. Еще один гол, выведший команду вперед. Но это мало.

Dimatws: Болтуны унижены.

Salvatore Genovese: Проблема для меня заключается в самом принципе, то есть когда он забивает, он является феноменом, когда не забивает, он плохой. Возьму, например, Довбика, если бы он не забил, это было бы позорное выступление, он забил, и он очень сильный. Мы должны судить не только по голам.

Romano Fracico: По крайней мере, он забивает в пустые ворота.

Edward Ox (Sick Dog) - tornato dopo lo spavento: Про Довбика просто скажу, что в следующем сезоне я бы снова поставил на него, учитывая цифры первого сезона. Ему нужно улучшиться во многих аспектах, но он совсем не плох. Пока он приносит нам очки, я не могу не быть на его стороне.

Salman: Лига чемпионов ждет вас.

fenobotTV/Coach Feno: Все довольны результатом, но я ожидаю гораздо большего… за 15 минут до конца он убирает Довбика, заставляя нас всех оставаться в обороне. Извините, но мне не понравилось настроение во втором тайме.

⚽️ Il gol di Dovbyk



🧤 Le parate di Svilar



🏟️ 63.640 tifosi



Abbiamo vinto noi, è il diciannovesimo risultato utile consecutivo in Serie A 💛 ❤️#RomaFiorentina pic.twitter.com/dMOXb1YEpW — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2025