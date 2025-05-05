«Он приносит нам очки». Реакция фанов на победный гол Довбика
Гол украинского форварда принес «Роме» победу в матче с «Фиорентиной»
В матче 35-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле принимала «Фиорентину». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.
Автором единственного мяча стал Артем Довбик. Украинский форвард «Ромы» забил после скидки Эльдора Шомуродова на пятой компенсированной к первому тайму минуте.
Благодаря этой победе «Рома» поднялась на пятое место. В следующем туре команда Артема Довбика сыграет с «Аталантой», которая в турнирной таблице расположилась на третьей позиции.
Для Довбика этот мяч стал 17 за «Рому» в этом сезоне. Но болельщики требуют от форварда большего.
Cucuzu - CLAUDIO, N'DO STA ER BER GIOCO?: 17 голов. Еще один гол, выведший команду вперед. Но это мало.
Dimatws: Болтуны унижены.
Salvatore Genovese: Проблема для меня заключается в самом принципе, то есть когда он забивает, он является феноменом, когда не забивает, он плохой. Возьму, например, Довбика, если бы он не забил, это было бы позорное выступление, он забил, и он очень сильный. Мы должны судить не только по голам.
Romano Fracico: По крайней мере, он забивает в пустые ворота.
Edward Ox (Sick Dog) - tornato dopo lo spavento: Про Довбика просто скажу, что в следующем сезоне я бы снова поставил на него, учитывая цифры первого сезона. Ему нужно улучшиться во многих аспектах, но он совсем не плох. Пока он приносит нам очки, я не могу не быть на его стороне.
Salman: Лига чемпионов ждет вас.
fenobotTV/Coach Feno: Все довольны результатом, но я ожидаю гораздо большего… за 15 минут до конца он убирает Довбика, заставляя нас всех оставаться в обороне. Извините, но мне не понравилось настроение во втором тайме.
⚽️ Il gol di Dovbyk— AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2025
🧤 Le parate di Svilar
🏟️ 63.640 tifosi
Abbiamo vinto noi, è il diciannovesimo risultato utile consecutivo in Serie A 💛 ❤️#RomaFiorentina pic.twitter.com/dMOXb1YEpW
ARTEM CI PORTA IN VANTAGGIO IN CHIUSURA DI PRIMO TEMPO!#RomaFiorentina 1-0 pic.twitter.com/3QFVwwo9eK— AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2025
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