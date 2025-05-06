Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»

Легендарный шотландский экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, кто, по его мнению, является лучшим футболистом за всю историю.

«Пеле – лучший игрок всех времен», – сказал Алекс Фергюсон.

Легендарный Пеле является единственным игроком, который имеет три золотые медали чемпионата мира по футболу.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.