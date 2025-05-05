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  4. Легенда Реала назвал лучшего полузащитника мира
Испания
05 мая 2025, 12:03 |
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Легенда Реала назвал лучшего полузащитника мира

Тони Кроос выделил Педри

05 мая 2025, 12:03 |
650
0
Легенда Реала назвал лучшего полузащитника мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Немецкий экс-полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос назвал лучшего полузащитника мира на данный момент:

«Педри – лучший игрок на этой позиции, на мой взгляд».

«Педри – это игрок, которого вам будет не хватать, когда он не играет, неважно против кого».

«Он не только забивает голы, он не только ассистирует. Он дает вам решения. Я посмотрел, что Педри делает в этом сезоне, и только в Лиге чемпионов он обыгрывает 52 соперника за игру, в Ла Лиге все еще более экстремально: он обыгрывает 59 соперников за игру! Он обыгрывает 11-12 защитников за игру, что является самым сложным для полузащитника».

«Он лучший. И если у вас нет такого игрока, вы это заметите!».

В текущем сезоне Педри провел 54 матча на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Тони Кроос объяснил, почему «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Кубка Короля.

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Тони Кроос Педри Реал Мадрид Барселона
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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