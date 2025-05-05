Легенда Реала назвал лучшего полузащитника мира

Немецкий экс-полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос назвал лучшего полузащитника мира на данный момент:

«Педри – лучший игрок на этой позиции, на мой взгляд».

«Педри – это игрок, которого вам будет не хватать, когда он не играет, неважно против кого».

«Он не только забивает голы, он не только ассистирует. Он дает вам решения. Я посмотрел, что Педри делает в этом сезоне, и только в Лиге чемпионов он обыгрывает 52 соперника за игру, в Ла Лиге все еще более экстремально: он обыгрывает 59 соперников за игру! Он обыгрывает 11-12 защитников за игру, что является самым сложным для полузащитника».

«Он лучший. И если у вас нет такого игрока, вы это заметите!».

В текущем сезоне Педри провел 54 матча на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Тони Кроос объяснил, почему «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Кубка Короля.