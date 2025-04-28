Тони Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Короля

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

На поражение «сливочных» отреагировал легендарный немецкий хавбек Тони Кроос, который завершил карьеру в прошлом году.

«Эль-Класико? Это был очень равный матч до последнего момента. «Барсе» чуть больше повезло. В финалах много раз все складывалось в нашу пользу, но в этот раз не повезло», – сказал Кроос.