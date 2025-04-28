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  4. Тони Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Короля
Испания
28 апреля 2025, 23:37 |
431
2

Тони Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Короля

Каталонцы победили со счетом 3:2

28 апреля 2025, 23:37 |
431
2
Тони Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Короля
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

На поражение «сливочных» отреагировал легендарный немецкий хавбек Тони Кроос, который завершил карьеру в прошлом году.

«Эль-Класико? Это был очень равный матч до последнего момента. «Барсе» чуть больше повезло. В финалах много раз все складывалось в нашу пользу, но в этот раз не повезло», – сказал Кроос.

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Тони Кроос Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Реал
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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icebeer
Пояснив ))))
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NATS
Во как оказывается все легко - повезло или не повезло, других причин нету
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0
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