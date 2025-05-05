Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал слухи о возможном переходе в донецкий «Шахтер». Защитник не видит смысла даже обсуждать такой переход:

«Как вы себе это представляете? Как можно это обсуждать? Во-первых, кто-то сделал вброс о трансфере. Нет смысла говорить об этом. Моя позиция: у меня контракт с «Динамо» длится уже шесть лет. И сейчас я пойду в «Шахтер»? – сказал Караваев.

В текущем сезоне 32-летний защитник провел 27 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативные передачи. Соглашение Александра с киевским клубом действует до июня 2025 года.

«Динамо» лидирует в чемпионате, набрав 67 баллов. «Шахтер» разместился на третьей позиции, в активе клуба – 57 очков. В следующем туре подопечные Шовковского сыграют против житомирского «Полесья» (9 мая).