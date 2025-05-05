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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 08:40 |
2889
1

Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер

Александр Караваев поделился мнением о возможном трансфере в донецкий клуб

05 мая 2025, 08:40 |
2889
1
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал слухи о возможном переходе в донецкий «Шахтер». Защитник не видит смысла даже обсуждать такой переход:

«Как вы себе это представляете? Как можно это обсуждать? Во-первых, кто-то сделал вброс о трансфере. Нет смысла говорить об этом. Моя позиция: у меня контракт с «Динамо» длится уже шесть лет. И сейчас я пойду в «Шахтер»? – сказал Караваев.

В текущем сезоне 32-летний защитник провел 27 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативные передачи. Соглашение Александра с киевским клубом действует до июня 2025 года.

«Динамо» лидирует в чемпионате, набрав 67 баллов. «Шахтер» разместился на третьей позиции, в активе клуба – 57 очков. В следующем туре подопечные Шовковского сыграют против житомирского «Полесья» (9 мая).

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Динамо Киев Шахтер Донецк Александр Караваев трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник
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Комментарии 1
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Володимир
А чего молчит Динамо ? Отчего Караваева , почти синхронно ,  вдруг не вызвали  в сборную , где его явно не хватало ( все мы видели правый фланг в последних матчах сборной ) и  стали держать на лавке в клубе ?        И где же тут тот самый  динамовский принцип - "играет сильнейший " ?!                                         Что- то явно вокруг парня происходит.
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