ВИДЕО. Отгрузили 4 мяча. Аталанта разгромила Монцу в Серии A

В матче 35-го тура итальянской Серии A Аталанта одержала разгромную выездную победу над Монцой (4:0).

Дважды в первом тайме отличился Шарль Де Кетеларе. Во втором тайме забили Адемола Лукман и Марко Брешианини.

Эта победа позволила Аталанте закрепиться на 3-м месте (68 очков) в зоне Лиги чемпионов.

Серия A. 35-й тур, 4 мая 2025

Монца – Аталанта – 0:4

Голы: Де Кетеларе, 12, 23, Лукман, 47, Брешианини, 88

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