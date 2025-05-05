Италия05 мая 2025, 03:32 | Обновлено 05 мая 2025, 03:55
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ВИДЕО. Отгрузили 4 мяча. Аталанта разгромила Монцу в Серии A
Эта победа позволила «Аталанте» закрепиться на 3-м месте
05 мая 2025, 03:32 | Обновлено 05 мая 2025, 03:55
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В матче 35-го тура итальянской Серии A Аталанта одержала разгромную выездную победу над Монцой (4:0).
Дважды в первом тайме отличился Шарль Де Кетеларе. Во втором тайме забили Адемола Лукман и Марко Брешианини.
Эта победа позволила Аталанте закрепиться на 3-м месте (68 очков) в зоне Лиги чемпионов.
Серия A. 35-й тур, 4 мая 2025
Монца – Аталанта – 0:4
Голы: Де Кетеларе, 12, 23, Лукман, 47, Брешианини, 88
Видео голов и обзор
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Брешианини (Аталанта).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
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