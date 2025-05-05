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Чемпионат Италии
Монца
04.05.2025 16:00 – FT 0 : 4
Аталанта
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Италия
05 мая 2025, 03:32 | Обновлено 05 мая 2025, 03:55
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ВИДЕО. Отгрузили 4 мяча. Аталанта разгромила Монцу в Серии A

Эта победа позволила «Аталанте» закрепиться на 3-м месте

05 мая 2025, 03:32 | Обновлено 05 мая 2025, 03:55
30
0
ВИДЕО. Отгрузили 4 мяча. Аталанта разгромила Монцу в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура итальянской Серии A Аталанта одержала разгромную выездную победу над Монцой (4:0).

Дважды в первом тайме отличился Шарль Де Кетеларе. Во втором тайме забили Адемола Лукман и Марко Брешианини.

Эта победа позволила Аталанте закрепиться на 3-м месте (68 очков) в зоне Лиги чемпионов.

Серия A. 35-й тур, 4 мая 2025

Монца – Аталанта – 0:4

Голы: Де Кетеларе, 12, 23, Лукман, 47, Брешианини, 88

Видео голов и обзор

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Брешианини (Аталанта).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
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чемпионат Италии по футболу Аталанта Монца Серия A видео голов и обзор Шарль де Кетеларе Адемола Лукман Марко Брешианини
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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