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Севилья
04.05.2025 17:15 – FT 2 : 2
Леганес
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Испания
05 мая 2025, 03:23 | Обновлено 05 мая 2025, 03:46
98
0

ВИДЕО. Севилья не сумела дома обыграть Леганес. Кто вылетает из Ла Лиги?

В матче 34-го тура Ла Лиги команды разошлись миром

05 мая 2025, 03:23 | Обновлено 05 мая 2025, 03:46
98
0
ВИДЕО. Севилья не сумела дома обыграть Леганес. Кто вылетает из Ла Лиги?
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура Ла Лиги Севилья и Леганес сыграли вничью (2:2) на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Гости находятся в зоне риска и отчаянно борются за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В опасной зоне (три команды вылетают): Алавес, Жирона (по 35), Лас-Пальмас (32), Леганес (31), уже выбыл Вальядолид (16).

Ла Лига. 34-й тур, 4 мая 2025

Севилья – Леганес – 2:2

Голы: Салас, 21, Ромеро, 70 – Мунир Эль-Хаддади, 7, Каррера, 73

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Эрнандес (Леганес).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Салас (Севилья).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Мунир Эль-Хаддади (Леганес).
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Севилья Леганес чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Кике Салас Исаак Ромеро Мунир Эль-Хаддади
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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