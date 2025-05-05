ВИДЕО. Севилья не сумела дома обыграть Леганес. Кто вылетает из Ла Лиги?

В матче 34-го тура Ла Лиги Севилья и Леганес сыграли вничью (2:2) на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Гости находятся в зоне риска и отчаянно борются за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В опасной зоне (три команды вылетают): Алавес, Жирона (по 35), Лас-Пальмас (32), Леганес (31), уже выбыл Вальядолид (16).

Ла Лига. 34-й тур, 4 мая 2025

Севилья – Леганес – 2:2

Голы: Салас, 21, Ромеро, 70 – Мунир Эль-Хаддади, 7, Каррера, 73

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