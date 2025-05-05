Испания05 мая 2025, 03:23 | Обновлено 05 мая 2025, 03:46
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ВИДЕО. Севилья не сумела дома обыграть Леганес. Кто вылетает из Ла Лиги?
В матче 34-го тура Ла Лиги команды разошлись миром
05 мая 2025, 03:23 | Обновлено 05 мая 2025, 03:46
98
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В матче 34-го тура Ла Лиги Севилья и Леганес сыграли вничью (2:2) на стадионе Рамон Санчес Писхуан.
Гости находятся в зоне риска и отчаянно борются за сохранение прописки в элитном дивизионе.
В опасной зоне (три команды вылетают): Алавес, Жирона (по 35), Лас-Пальмас (32), Леганес (31), уже выбыл Вальядолид (16).
Ла Лига. 34-й тур, 4 мая 2025
Севилья – Леганес – 2:2
Голы: Салас, 21, Ромеро, 70 – Мунир Эль-Хаддади, 7, Каррера, 73
Видео голов и обзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Эрнандес (Леганес).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Салас (Севилья).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Мунир Эль-Хаддади (Леганес).
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