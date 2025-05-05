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Чемпионат Франции
Осер
04.05.2025 18:15 – FT 1 : 2
Гавр
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Франция
05 мая 2025, 05:51 | Обновлено 05 мая 2025, 06:26
45
0

Итоги дня Франции. Лилль и Марсель разошлись миром в битве за место в ЛЧ

Вечером 4 мая состоялись матчи 32-го тура чемпионата Франции

05 мая 2025, 05:51 | Обновлено 05 мая 2025, 06:26
45
0
Итоги дня Франции. Лилль и Марсель разошлись миром в битве за место в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 мая состоялись матчи 32-го тура чемпионата Франции.

Лилль и Марсель разошлись миром (1:1) в битве за место в Лиге чемпионов.

Турнирное положение: ПСЖ (78), Марсель (59), Монако (58), Ницца (57), Лилль (57), Страсбург (57), Лион (54).

Чемпионат Франции. 32-й тур, 4 мая

Нант – Анже – 0:1

Гол: Аллевина, 52

Брест – Монпелье – 1:0

Гол: Дель Кастильо, 15

Лион – Ланс – 1:2

Голы: Микаутадзе, 79 – Койялипу, 21, Зарури, 85

Осер – Гавр – 1:2

Голы: Синайоко, 62 – Жубал, 79 (автогол), Санганте, 90+2

Лилль – Марсель – 1:1

Голы: Фернандес-Пардо, 74 – Гуири, 57

Турнирная таблица

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Аруна Санганте (Гавр).
80’
ГОЛ ! Автогол забил Жубал (Осер).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Лассин Синайоко (Осер).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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