Итоги дня Франции. Лилль и Марсель разошлись миром в битве за место в ЛЧ

Вечером 4 мая состоялись матчи 32-го тура чемпионата Франции.

Лилль и Марсель разошлись миром (1:1) в битве за место в Лиге чемпионов.

Турнирное положение: ПСЖ (78), Марсель (59), Монако (58), Ницца (57), Лилль (57), Страсбург (57), Лион (54).

Чемпионат Франции. 32-й тур, 4 мая

Нант – Анже – 0:1

Гол: Аллевина, 52

Брест – Монпелье – 1:0

Гол: Дель Кастильо, 15

Лион – Ланс – 1:2

Голы: Микаутадзе, 79 – Койялипу, 21, Зарури, 85

Осер – Гавр – 1:2

Голы: Синайоко, 62 – Жубал, 79 (автогол), Санганте, 90+2

Лилль – Марсель – 1:1

Голы: Фернандес-Пардо, 74 – Гуири, 57

Турнирная таблица