Итоги дня Франции. Лилль и Марсель разошлись миром в битве за место в ЛЧ
Вечером 4 мая состоялись матчи 32-го тура чемпионата Франции
Вечером 4 мая состоялись матчи 32-го тура чемпионата Франции.
Лилль и Марсель разошлись миром (1:1) в битве за место в Лиге чемпионов.
Турнирное положение: ПСЖ (78), Марсель (59), Монако (58), Ницца (57), Лилль (57), Страсбург (57), Лион (54).
Чемпионат Франции. 32-й тур, 4 мая
Нант – Анже – 0:1
Гол: Аллевина, 52
Брест – Монпелье – 1:0
Гол: Дель Кастильо, 15
Лион – Ланс – 1:2
Голы: Микаутадзе, 79 – Койялипу, 21, Зарури, 85
Осер – Гавр – 1:2
Голы: Синайоко, 62 – Жубал, 79 (автогол), Санганте, 90+2
Лилль – Марсель – 1:1
Голы: Фернандес-Пардо, 74 – Гуири, 57
Турнирная таблица
События матча
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