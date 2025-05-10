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  4. Юрген Клопп в отчаянии. Он сожалеет о своих словах 
Испания
10 мая 2025, 03:48 |
131
0

Юрген Клопп в отчаянии. Он сожалеет о своих словах 

Немецкий тренер отказался возглавлять «Реал»

10 мая 2025, 03:48 |
131
0
Юрген Клопп в отчаянии. Он сожалеет о своих словах 
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти летом покинет клуб. У итальянского тренера действует контракт с «бланкос» до лета 2026 года, однако отношения будут разорваны уже этим летом.

По информации известного испанского журналиста Хосе Феликса Диаса, «Реал» предложил Юргену Клоппу возглавить клуб, но тот отказался, о чем сейчас сожалеет.

«Юрген Клопп несколько недель назад сказал «Реалу», что сомневается насчет возвращения к тренерской работе. Но теперь он жалеет об этом и считает, что должен был бы сказать «ДА» «Реалу». Сейчас уже слишком поздно, поскольку «Реал» достиг соглашения с Хаби Алонсо», – сообщил Хосе Феликс Диас.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

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чемпионат Испании по футболу Юрген Клопп Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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