Юрген Клопп в отчаянии. Он сожалеет о своих словах 

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти летом покинет клуб. У итальянского тренера действует контракт с «бланкос» до лета 2026 года, однако отношения будут разорваны уже этим летом.

По информации известного испанского журналиста Хосе Феликса Диаса, «Реал» предложил Юргену Клоппу возглавить клуб, но тот отказался, о чем сейчас сожалеет.

«Юрген Клопп несколько недель назад сказал «Реалу», что сомневается насчет возвращения к тренерской работе. Но теперь он жалеет об этом и считает, что должен был бы сказать «ДА» «Реалу». Сейчас уже слишком поздно, поскольку «Реал» достиг соглашения с Хаби Алонсо», – сообщил Хосе Феликс Диас.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.