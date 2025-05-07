ПЕРЕС обратился к вратарю Реала: «Мы бы потеряли это, если бы не ты»

В воскресенье, 4 мая, прошел матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч со скамейки запасных. Сыграл Тибо Куртуа, которого после матча расхвалил Флорентино Перес.

«Если бы не ты, они бы у нас отобрали очки», – сказал президент «Реала» бельгийскому вратарю.

В этом сезоне на счету Тибо Куртуа 44 матча, 50 пропущенных голов и 14 ассистов.