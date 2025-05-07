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  4. ПЕРЕС обратился к вратарю Реала: «Мы бы потеряли это, если бы не ты»
Испания
07 мая 2025, 03:32 |
288
0

ПЕРЕС обратился к вратарю Реала: «Мы бы потеряли это, если бы не ты»

Флорентино похвалил Куртуа

07 мая 2025, 03:32 |
288
0
ПЕРЕС обратился к вратарю Реала: «Мы бы потеряли это, если бы не ты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа и Флорентино Перес

В воскресенье, 4 мая, прошел матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч со скамейки запасных. Сыграл Тибо Куртуа, которого после матча расхвалил Флорентино Перес.

«Если бы не ты, они бы у нас отобрали очки», – сказал президент «Реала» бельгийскому вратарю.

В этом сезоне на счету Тибо Куртуа 44 матча, 50 пропущенных голов и 14 ассистов.

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Флорентино Перес Тибо Куртуа Сельта чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Сельта
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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