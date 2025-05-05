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  4. Ямаль в восторге. У Барселоны будет серьезное усиление
Испания
05 мая 2025, 20:01 |
962
0

Ямаль в восторге. У Барселоны будет серьезное усиление

Роберт Левандовски сыграет против «Интера»

05 мая 2025, 20:01 |
962
0
Ямаль в восторге. У Барселоны будет серьезное усиление
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски и Ламин Ямаль

Звездный польский нападающий Роберт Левандовски готов вернуться на поле.

Поляк пропустил четыре последних поединка из-за травмы и попал в заявку на ответный матч Лиги чемпионов против «Интера».

По информации издания El Nacional, от возвращения Левандовски остались в восторге звездные вингеры Ламин Ямаль и Рафинья. Оба считают, что польский голеадор станет ключом для выхода в финал Лиги чемпионов 2024/25.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» состоится 6 мая в 22:00. В первом поединке была зафиксирована ничья 3:3.

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Роберт Левандовски Барселона Интер Милан Ханс-Дитер Флик Лига чемпионов Интер - Барселона Рафинья Диас Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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