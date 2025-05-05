Ямаль в восторге. У Барселоны будет серьезное усиление

Звездный польский нападающий Роберт Левандовски готов вернуться на поле.

Поляк пропустил четыре последних поединка из-за травмы и попал в заявку на ответный матч Лиги чемпионов против «Интера».

По информации издания El Nacional, от возвращения Левандовски остались в восторге звездные вингеры Ламин Ямаль и Рафинья. Оба считают, что польский голеадор станет ключом для выхода в финал Лиги чемпионов 2024/25.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» состоится 6 мая в 22:00. В первом поединке была зафиксирована ничья 3:3.