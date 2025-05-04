Капитан Ворсклы: «Ни мы, ни Колос не наиграли на победу»

Капитан полтавчан Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал кто из соперников больше наиграл на победу в поединке 27 тура УПЛ, в котором «Ворскла» в гостях разошлась миром с «Колосом» – 0:0.

«Обе команды прилагают максимум усилий, чтобы продолжить «прописку» в классе сильнейших и в таких случаях в очных баталиях зрелищность отходит на второй план. Главное обогатиться очковым запасом и не отпустить конкурента. Поэтому понятным было желание участников матча дорожить мячом, минимизировать количество ошибок в простых ситуациях.

Считаю, что соперники не наиграли на победу. Защитники уверенно брали верх в единоборствах с игроками атакующего звена, которым не хватало креатива.

Все же, как бы там ни было, но, убежден, что даже одно очко добытое в Ковалевке обязательно нам пригодится».

Сейчас «Ворскла» занимает 13 место в УПЛ, набрав 25 очков.

Ранее сообщалось о том, что в 27 туре УПЛ «Колос» и «Ворскла» сыграли вничью.