Капитан Ворсклы: «Ни мы, ни Колос не наиграли на победу»
В борьбе за выживание каждое очко – ценно
Капитан полтавчан Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал кто из соперников больше наиграл на победу в поединке 27 тура УПЛ, в котором «Ворскла» в гостях разошлась миром с «Колосом» – 0:0.
«Обе команды прилагают максимум усилий, чтобы продолжить «прописку» в классе сильнейших и в таких случаях в очных баталиях зрелищность отходит на второй план. Главное обогатиться очковым запасом и не отпустить конкурента. Поэтому понятным было желание участников матча дорожить мячом, минимизировать количество ошибок в простых ситуациях.
Считаю, что соперники не наиграли на победу. Защитники уверенно брали верх в единоборствах с игроками атакующего звена, которым не хватало креатива.
Все же, как бы там ни было, но, убежден, что даже одно очко добытое в Ковалевке обязательно нам пригодится».
Сейчас «Ворскла» занимает 13 место в УПЛ, набрав 25 очков.
Ранее сообщалось о том, что в 27 туре УПЛ «Колос» и «Ворскла» сыграли вничью.
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