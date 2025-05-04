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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 22:42 | Обновлено 04 мая 2025, 22:43
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0

Капитан Ворсклы: «Ни мы, ни Колос не наиграли на победу»

В борьбе за выживание каждое очко – ценно

04 мая 2025, 22:42 | Обновлено 04 мая 2025, 22:43
55
0
Капитан Ворсклы: «Ни мы, ни Колос не наиграли на победу»
ФК Ворскла. Игорь Пердута

Капитан полтавчан Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал кто из соперников больше наиграл на победу в поединке 27 тура УПЛ, в котором «Ворскла» в гостях разошлась миром с «Колосом» – 0:0.

«Обе команды прилагают максимум усилий, чтобы продолжить «прописку» в классе сильнейших и в таких случаях в очных баталиях зрелищность отходит на второй план. Главное обогатиться очковым запасом и не отпустить конкурента. Поэтому понятным было желание участников матча дорожить мячом, минимизировать количество ошибок в простых ситуациях.

Считаю, что соперники не наиграли на победу. Защитники уверенно брали верх в единоборствах с игроками атакующего звена, которым не хватало креатива.

Все же, как бы там ни было, но, убежден, что даже одно очко добытое в Ковалевке обязательно нам пригодится».

Сейчас «Ворскла» занимает 13 место в УПЛ, набрав 25 очков.

Ранее сообщалось о том, что в 27 туре УПЛ «Колос» и «Ворскла» сыграли вничью.

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Игорь Пердута Ворскла Полтава Колос Ковалевка Колос - Ворскла чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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