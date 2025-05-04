«Он непревзойденный». Британский журналист расхвалил Забарного

Британский журналист Генри Винтер прокомментировал игру защитников «Борнмута» украинца Ильи Забарного и испанца Дина Хейсена в победном матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1).

«Центральные защитники «Борнмута» – такие классные. Забарный и Хейсен – непревзойденные. Концентрация, мобильность, они сильны как в игре в воздухе, так и на земле.

Забарный совершил одну ошибку, которой воспользовался Райс, но он ее исправил. Честь и похвала скаутам «Борнмута» и тренерскому штабу Андони Ираолы», – написал Винтер в Twitter, где на него подписано 1,3 млн пользователей.