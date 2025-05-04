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Англия
04 мая 2025, 21:47 | Обновлено 04 мая 2025, 22:41
1244
0

«Он непревзойденный». Британский журналист расхвалил Забарного

Генри Винтер рассказал об игре обороны Борнмута в матче с Арсеналом

04 мая 2025, 21:47 | Обновлено 04 мая 2025, 22:41
1244
0
«Он непревзойденный». Британский журналист расхвалил Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine

Британский журналист Генри Винтер прокомментировал игру защитников «Борнмута» украинца Ильи Забарного и испанца Дина Хейсена в победном матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1).

«Центральные защитники «Борнмута» – такие классные. Забарный и Хейсен – непревзойденные. Концентрация, мобильность, они сильны как в игре в воздухе, так и на земле.

Забарный совершил одну ошибку, которой воспользовался Райс, но он ее исправил. Честь и похвала скаутам «Борнмута» и тренерскому штабу Андони Ираолы», – написал Винтер в Twitter, где на него подписано 1,3 млн пользователей.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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