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  4. ФОТО. Посол Израиля в Украине побывал в лагере Полесья. Что он там делал?
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 22:03 |
593
1

ФОТО. Посол Израиля в Украине побывал в лагере Полесья. Что он там делал?

Дипломат Михаил Бродский прибыл поддержать своих соотечественников, выступающих за «волков»

04 мая 2025, 22:03 |
593
1
ФОТО. Посол Израиля в Украине побывал в лагере Полесья. Что он там делал?
x.com/michael_brodsk

53-летний израильский дипломат Михаил Бродский, который занимает должность чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Украине, посетил лагерь житомирского «Полесья».

Бродский сообщил, что прибыл в Житомир, чтобы поболеть за «волков» и поддержать двух своих соотечественников, которые выступают в этой команде – Томера Йосефи и Офека Битона.

«Я приехал поболеть за футбольную команду «Полесье» из города Житомир, в составе которой есть два израильских игрока – Томер Йосефи и Офек Битон. Команда занимает четвертое место в чемпионате Украины», – написал Бродский.

Напомним, сегодня «Полесье» в рамках центрального матча 27-го тура УПЛ на своем поле уступило «Александрии» со счетом 1:2. Из израильских легионеров «волков» на поле объявился лишь Йосефи, да и то на замену в самой концовке поединка.

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Полесье Житомир Томер Йосефи Офек Битон Израиль Полесье - Александрия
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Олексій Коваль
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