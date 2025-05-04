ФОТО. Посол Израиля в Украине побывал в лагере Полесья. Что он там делал?

53-летний израильский дипломат Михаил Бродский, который занимает должность чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Украине, посетил лагерь житомирского «Полесья».

Бродский сообщил, что прибыл в Житомир, чтобы поболеть за «волков» и поддержать двух своих соотечественников, которые выступают в этой команде – Томера Йосефи и Офека Битона.

«Я приехал поболеть за футбольную команду «Полесье» из города Житомир, в составе которой есть два израильских игрока – Томер Йосефи и Офек Битон. Команда занимает четвертое место в чемпионате Украины», – написал Бродский.

Напомним, сегодня «Полесье» в рамках центрального матча 27-го тура УПЛ на своем поле уступило «Александрии» со счетом 1:2. Из израильских легионеров «волков» на поле объявился лишь Йосефи, да и то на замену в самой концовке поединка.