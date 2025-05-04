Как у Роналду. Игрок МЮ может получить огромную прибавку к зарплате

33-летний бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро может получить огромную прибавку к заработной плате по итогам текущего сезона.

В действующем контракте футболиста есть пункт о 25% повышении оклада в случае возвращения команды в Лигу чемпионов, что станет реальным, если МЮ станет триумфатором Лиги Европы, где команда Рубена Аморима уже добралась до полуфинала и близка к выходу в финал.

Если МЮ выйдет в финал Лиги Европы, а затем и выиграет его, то клуб будет обязан повысить зарплату Каземиро на 100 тысяч фунтов в неделю. Тогда бразилец будет зарабатывать по 500 тысяч фунтов еженедельно, что сделает его не только самым высокооплачиваемым игроком «красных дьяволов», но и позволит повторить размер оклада Криштиану Роналду времен его второго захода в клуб.

Отмечается, что такое повышение зарплаты для Каземиро может стать проблемой для МЮ, где в последнее время активно борются за снижение расходов.

В текущем сезоне Каземиро сыграл 38 матчей за МЮ, отличившись 4 голами и 3 ассистами.