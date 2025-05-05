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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Он здесь, чтобы стать основным игроком Реала»
Испания
05 мая 2025, 05:44 |
837
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Он здесь, чтобы стать основным игроком Реала»

Тренер высоко оценил прогресс Арды Гюлера

05 мая 2025, 05:44 |
837
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Он здесь, чтобы стать основным игроком Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о хавбеке «бланкос» Арде Гюлере.

«Прогресс Гюлера является естественным. Он имеет качество и тяжело работает, очень тяжело. Гюлер в сентябре – это не тот Гюлер, которого мы видим сейчас. Он сильно изменился физически, благодаря своей работе и усилиям. Он здесь, чтобы стать игроком стартового состава, но для этого некоторое время нужно отсидеть на скамейке запасных. В следующем году он будет играть лучше. Он имеет задатки, чтобы стать стартером. Два месяца назад я критиковал его окружение, теперь я должен поздравить их», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне в активе Гюлера 38 матчей, пять голов и девять ассистов. Ранее сообщалось, что на трансфер Гюлера претендует «Интер».

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Арда Гюлер
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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