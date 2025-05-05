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  4. АНЧЕЛОТТИ – о вратаре Реала: «Не знаю, первый ли он, второй или третий»
Испания
05 мая 2025, 01:57 |
105
0

АНЧЕЛОТТИ – о вратаре Реала: «Не знаю, первый ли он, второй или третий»

Анчелотти высказался о Тибо Куртуа

05 мая 2025, 01:57 |
105
0
АНЧЕЛОТТИ – о вратаре Реала: «Не знаю, первый ли он, второй или третий»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о бельгийском голкипере мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

«Был ли у меня когда-нибудь лучший вратарь, чем Тибо Куртуа? Да. Это один из ключей к моей карьере, знаете, кого я тренировал? Буффон, Дида, Касильяс, Нойер, Чех, Ван дер Сара, Перуцци. Если бы мне пришлось составить рейтинг, Куртуа точно был бы очень высоко. Не знаю, первый ли он, второй или третий...», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о продлении контракта с Тибо Куртуа.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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