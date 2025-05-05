АНЧЕЛОТТИ – о вратаре Реала: «Не знаю, первый ли он, второй или третий»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о бельгийском голкипере мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

«Был ли у меня когда-нибудь лучший вратарь, чем Тибо Куртуа? Да. Это один из ключей к моей карьере, знаете, кого я тренировал? Буффон, Дида, Касильяс, Нойер, Чех, Ван дер Сара, Перуцци. Если бы мне пришлось составить рейтинг, Куртуа точно был бы очень высоко. Не знаю, первый ли он, второй или третий...», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о продлении контракта с Тибо Куртуа.