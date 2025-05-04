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  4. «Никогда этого не скрывали». В Роме сделали громкое заявление по Довбику
Италия
04 мая 2025, 22:47 | Обновлено 04 мая 2025, 22:58
499
1

«Никогда этого не скрывали». В Роме сделали громкое заявление по Довбику

Флориан Гизольфи прокомментировал ситуацию с будущим украинского форварда

04 мая 2025, 22:47 | Обновлено 04 мая 2025, 22:58
499
1
«Никогда этого не скрывали». В Роме сделали громкое заявление по Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный директор «Ромы» Флориан Гизольфи заявил, что в клубе хотят строить будущее вместе с украинским форвардом Артемом Довбиком:

«Мы никогда не скрывали это с нашим тренером, что ждем от него большего, чем от других. Однако мы также не скрываем, что верим в него, довольны его работой и преданностью делу.

Мы часто говорим о стабильности, но слова – это хорошо, а действия – лучше. Мы – на его стороне и хотим строить будущее вместе с ним», – цитирует Гизольфи Corriere Gallo Rosso.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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