Италия04 мая 2025, 22:47 | Обновлено 04 мая 2025, 22:58
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«Никогда этого не скрывали». В Роме сделали громкое заявление по Довбику
Флориан Гизольфи прокомментировал ситуацию с будущим украинского форварда
04 мая 2025, 22:47 | Обновлено 04 мая 2025, 22:58
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Спортивный директор «Ромы» Флориан Гизольфи заявил, что в клубе хотят строить будущее вместе с украинским форвардом Артемом Довбиком:
«Мы никогда не скрывали это с нашим тренером, что ждем от него большего, чем от других. Однако мы также не скрываем, что верим в него, довольны его работой и преданностью делу.
Мы часто говорим о стабильности, но слова – это хорошо, а действия – лучше. Мы – на его стороне и хотим строить будущее вместе с ним», – цитирует Гизольфи Corriere Gallo Rosso.
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