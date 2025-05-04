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  4. Довбик может вернуться в Ла Лигу. И речь не о Жироне
Испания
04 мая 2025, 01:11 |
439
0

Довбик может вернуться в Ла Лигу. И речь не о Жироне

На Артема претендует «Реал» Сосьедад

04 мая 2025, 01:11 |
439
0
Довбик может вернуться в Ла Лигу. И речь не о Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.

По информации испанских СМИ, если «Рома» таки решится продать Артема, то наиболее оптимальным вариантом для него будет возвращение в Ла Лигу, но не в «Жирону». К украинскому нападающему проявляет интерес «Реал» Сосьедад, который ищет забивного нападающего. В финансовом плане трансфер Артема не составит проблема для испанцев, ведь летом они рассчитывают продать Мартина Субименди за 60 миллионов евро.

В этом сезоне в активе Довбика 43 матча, 16 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Реал Сосьедад Мартин Субименди Рома Рим трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Артем Довбик трансферы
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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