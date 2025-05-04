Довбик может вернуться в Ла Лигу. И речь не о Жироне
На Артема претендует «Реал» Сосьедад
27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.
По информации испанских СМИ, если «Рома» таки решится продать Артема, то наиболее оптимальным вариантом для него будет возвращение в Ла Лигу, но не в «Жирону». К украинскому нападающему проявляет интерес «Реал» Сосьедад, который ищет забивного нападающего. В финансовом плане трансфер Артема не составит проблема для испанцев, ведь летом они рассчитывают продать Мартина Субименди за 60 миллионов евро.
В этом сезоне в активе Довбика 43 матча, 16 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
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