Ждали 9 лет. Оболонь впервые в истории клуба переиграла Верес
В десятом матче между клубами «пивовары» одержали важную победу
3 мая в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч на стадионе «Авангард» между клубами «Верес» и «Оболонь».
Победу в поединке одержала команда из Киева, которая обыграла своего соперника из Ровно со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Ростислав Тарануха и Олег Ильин.
Благодаря этому матчу «Оболонь» впервые в своей истории переиграла «Верес».
Всего команды провели между собой десять матчей, в которых пять раз сильнее был «Верес» и четыре раза была зафиксирована ничья.
Статистика противостояний клубов:
- 01.10.2016. «Оболонь» – «Верес» – 0:0 (Первая лига)
- 08.05.2017. «Верес» – «Оболонь» – 1:1 (Первая лига)
- 29.11.2020. «Верес» – «Оболонь» – 1:0 (Первая лига)
- 31.05.2021. «Оболонь» – «Верес» – 0:2 (Первая лига)
- 22.09.2021. «Оболонь» – «Верес» – 0:1 (Кубок Украины)
- 22.09.2023. «Оболонь» – «Верес» – 0:0 (УПЛ)
- 06.04.2024. «Верес» – «Оболонь» – 3:0 (УПЛ)
- 30.10.2024. «Верес» – «Оболонь» – 2:1 (Кубок Украины)
- 04.11.2024. «Оболонь» – «Верес» – 0:0 (УПЛ)
- 03.05.2025. «Верес» – «Оболонь» – 0:2 (УПЛ)
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