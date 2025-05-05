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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 13:49 | Обновлено 05 мая 2025, 14:17
76
0

Ждали 9 лет. Оболонь впервые в истории клуба переиграла Верес

В десятом матче между клубами «пивовары» одержали важную победу

05 мая 2025, 13:49 | Обновлено 05 мая 2025, 14:17
76
0
Ждали 9 лет. Оболонь впервые в истории клуба переиграла Верес
ФК Оболонь

3 мая в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч на стадионе «Авангард» между клубами «Верес» и «Оболонь».

Победу в поединке одержала команда из Киева, которая обыграла своего соперника из Ровно со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Ростислав Тарануха и Олег Ильин.

Благодаря этому матчу «Оболонь» впервые в своей истории переиграла «Верес».

Всего команды провели между собой десять матчей, в которых пять раз сильнее был «Верес» и четыре раза была зафиксирована ничья.

Статистика противостояний клубов:

  • 01.10.2016. «Оболонь» – «Верес» – 0:0 (Первая лига)
  • 08.05.2017. «Верес» – «Оболонь» – 1:1 (Первая лига)
  • 29.11.2020. «Верес» – «Оболонь» – 1:0 (Первая лига)
  • 31.05.2021. «Оболонь» – «Верес» – 0:2 (Первая лига)
  • 22.09.2021. «Оболонь» – «Верес» – 0:1 (Кубок Украины)
  • 22.09.2023. «Оболонь» – «Верес» – 0:0 (УПЛ)
  • 06.04.2024. «Верес» – «Оболонь» – 3:0 (УПЛ)
  • 30.10.2024. «Верес» – «Оболонь» – 2:1 (Кубок Украины)
  • 04.11.2024. «Оболонь» – «Верес» – 0:0 (УПЛ)
  • 03.05.2025. «Верес» – «Оболонь» – 0:2 (УПЛ)
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Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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