Ждали 9 лет. Оболонь впервые в истории клуба переиграла Верес

3 мая в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч на стадионе «Авангард» между клубами «Верес» и «Оболонь».

Победу в поединке одержала команда из Киева, которая обыграла своего соперника из Ровно со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Ростислав Тарануха и Олег Ильин.

Благодаря этому матчу «Оболонь» впервые в своей истории переиграла «Верес».

Всего команды провели между собой десять матчей, в которых пять раз сильнее был «Верес» и четыре раза была зафиксирована ничья.

Статистика противостояний клубов: